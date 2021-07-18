女騎士撞前車「酒測值1.0」　辯「吃2碗麻油雞」免坐牢代價9萬

▲婦人酒駕濃度高達1.0，辯稱吃2大碗麻油雞麵線沒有喝酒。示意圖。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

到底是吃雞還是米酒？賴姓婦人日前騎機車在北區追撞前方機車，導致對方倒地受傷。警方現場酒測發現賴婦酒精濃度竟高達1.0，依目前0.25就構成公共危險，等於超標4倍。但她不認喝酒，辯稱是在家吃2大碗加米酒的的麻油雞麵線。台中地院審結，依公共危險罪判她3月徒刑，易科9萬元罰金，全案可上訴。

判決書指出，51歲賴姓婦人6月25日傍晚騎機車，行經北區某街道上，竟追撞前方一輛機車，導致騎車的邱女倒地受傷。警方獲報後到場處理，經酒測排除邱女酒駕，但賴婦的酒精濃度竟然高達1.0，立刻將她帶回詢問。

賴婦否認有喝酒，她表示，自己有在家裡吃了2大碗添加米酒的麻油雞麵線。但因為事證明確，警方仍依公共危險罪嫌將她送辦。

賴婦開庭後改口坦承犯行，台中地院審酌她明知酒精成分，對人體意識及反應能力具有不良影響，竟於飲酒後呼氣酒精濃度高達每公升1.00毫克，處於不能安全駕駛動力交通工具之情形下，仍貿然駕車上路，枉顧自身及公眾往來之交通安全，並不慎撞擊他人（過失傷害部分未據告訴），所為實值非難，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，依公共危險罪判3月徒刑，可易科罰金。

警方表示，麻油雞、薑母鴨是國人喜愛的飲食，也常會在料理中加入米酒，增添風味，不過提醒民眾，酒精加入料理中烹調，除非加入的量很少，否則都有可能在高湯裡殘留酒精，一旦飲用過量後不察，又駕駛交通工具被警方攔查，很可能就有觸法之虞，提醒市民要多加注意。

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