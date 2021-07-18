　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女騎士撞前車「酒測值1.0」　辯「吃2碗麻油雞」免坐牢代價9萬

▲▼台南麻油美食祭，委員吃跟油飯、麻油雞。（圖／記者黃國霖攝）

▲婦人酒駕濃度高達1.0，辯稱吃2大碗麻油雞麵線沒有喝酒。示意圖。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

到底是吃雞還是米酒？賴姓婦人日前騎機車在北區追撞前方機車，導致對方倒地受傷。警方現場酒測發現賴婦酒精濃度竟高達1.0，依目前0.25就構成公共危險，等於超標4倍。但她不認喝酒，辯稱是在家吃2大碗加米酒的的麻油雞麵線。台中地院審結，依公共危險罪判她3月徒刑，易科9萬元罰金，全案可上訴。

判決書指出，51歲賴姓婦人6月25日傍晚騎機車，行經北區某街道上，竟追撞前方一輛機車，導致騎車的邱女倒地受傷。警方獲報後到場處理，經酒測排除邱女酒駕，但賴婦的酒精濃度竟然高達1.0，立刻將她帶回詢問。

賴婦否認有喝酒，她表示，自己有在家裡吃了2大碗添加米酒的麻油雞麵線。但因為事證明確，警方仍依公共危險罪嫌將她送辦。

賴婦開庭後改口坦承犯行，台中地院審酌她明知酒精成分，對人體意識及反應能力具有不良影響，竟於飲酒後呼氣酒精濃度高達每公升1.00毫克，處於不能安全駕駛動力交通工具之情形下，仍貿然駕車上路，枉顧自身及公眾往來之交通安全，並不慎撞擊他人（過失傷害部分未據告訴），所為實值非難，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，依公共危險罪判3月徒刑，可易科罰金。

警方表示，麻油雞、薑母鴨是國人喜愛的飲食，也常會在料理中加入米酒，增添風味，不過提醒民眾，酒精加入料理中烹調，除非加入的量很少，否則都有可能在高湯裡殘留酒精，一旦飲用過量後不察，又駕駛交通工具被警方攔查，很可能就有觸法之虞，提醒市民要多加注意。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

可愛外型拍照超美

【更多新聞】

北斗星號賣油給北韓無罪定讞　小股東鬱憤亡！船東悲喊：誰能賠償

彰化68歲父接種4hr猝死　兒質疑：查死因竟要9個月！衛生局回應了

憂心打疫苗出現血栓　中國附醫：染疫血栓機率遠高於打疫苗

ET快訊
快訊／雨區擴大！11縣市大雨特報　「4縣市迎大雷雨」
烟花最快周二變中颱！不排除「登陸」　北北基都在陸警範圍
台灣人不愛打AZ！他怒嗆「自私又勢利」　揭價格便宜全因1件事
快訊／打過兩劑AZ也染疫！英國男扺台陰轉陽　聚會親友多人確診
快訊／桃園確診足跡曝！曾到「汽車旅館開房」　連2天逛光南2門
雙胞胎愛上雙胞胎！姊妹熱戀巨肌兄弟　親密同居4人互尬
他曝數據「莫德納比AZ毒」！　釣出網狂推這疫苗：世上最好
快訊／確診孫「從台北回桃園」　90多歲長輩也染疫！3家人居隔
陳時中戶外飲食2指引　侯友宜不認同「這兩處」開放飲食
新莊男接種莫德納8天後腦幹出血亡　新北打疫苗後死亡累積95例
快訊／桃園保險業務染疫　「客戶媽媽+兒子」2人也確診
武嶺「從夜市開到早市」　停車場降載還硬擠！網驚：無政府狀態

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

持小斧頭討債「砍到爆血」！屁孩高調錄影傳IG　2嫌秒被警送辦

女騎士撞前車「酒測值1.0」　辯「吃2碗麻油雞」免坐牢代價9萬

夫妻找網紅美景鬼打牆！誤闖「壽山百慕達」　救援老司機也怕怕

喝太多隔天上路慘了！北市半年抓582名宿醉族　依公共危險送辦

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒「卻意外輾斃」！爸相驗見屍眼眶泛紅

網購「樂高法拉利」開箱傻眼　刑事局與資安業研發網路把關神器

帶6個保險套赴摩鐵　23歲「小隻馬」見警傻眼：微解封討生活啦

北斗星號賣油給北韓無罪定讞　小股東鬱憤亡！船東悲喊：誰能賠償

竊盜通緝犯戴手銬北檢前逃脫　竟稱「毒癮發作想打一針」

阿里山公路34.8公里處土石坍方樹木倒塌！　開放單向通車

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

純情男曝4點「一棒打醒暈船仔」！8個哈才是真的笑...網：中肯到哭

黑鮪魚捕獲量創新高！多達4千尾　遇疫情價格暴跌...每公斤剩140元

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

6人高唱「祝你生日快樂」秒悲劇 坐公園K歌費36萬....越南人傻眼

持小斧頭討債「砍到爆血」！屁孩高調錄影傳IG　2嫌秒被警送辦

女騎士撞前車「酒測值1.0」　辯「吃2碗麻油雞」免坐牢代價9萬

夫妻找網紅美景鬼打牆！誤闖「壽山百慕達」　救援老司機也怕怕

喝太多隔天上路慘了！北市半年抓582名宿醉族　依公共危險送辦

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒「卻意外輾斃」！爸相驗見屍眼眶泛紅

網購「樂高法拉利」開箱傻眼　刑事局與資安業研發網路把關神器

帶6個保險套赴摩鐵　23歲「小隻馬」見警傻眼：微解封討生活啦

北斗星號賣油給北韓無罪定讞　小股東鬱憤亡！船東悲喊：誰能賠償

竊盜通緝犯戴手銬北檢前逃脫　竟稱「毒癮發作想打一針」

阿里山公路34.8公里處土石坍方樹木倒塌！　開放單向通車

牡丹灣villa群聚風暴！26人名單逐一電訪錄音　籲「誠實以對」

彰化疫苗預約施打率連2日達98%　18歲以上明日中午前完成預約

傳奇體操皇后59歲近照曝光！　「凍齡美照＋柔軟身段」震驚網

田僑仔 想賣光家中農地「改去買0050好嗎？」　網洗版急出意見

快訊／雨區擴大！11縣市大雨特報　「4縣市迎大雷雨」

台中祭莫德納「限打令」原因曝　僅剩1萬多劑...防有心人又闖關

《幽遊白書》重回台灣電視！陳零九興奮：現在小朋友要知道

高雄學前、國小教職員可打疫苗了　國高中還要再等等

烟花最快周二變中颱！不排除「登陸」可能　北北基都在陸警範圍內

雲林快打站日打2000僅1400預約　現場開放600名登記急速秒殺

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

社會熱門新聞

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

台南2歲女童跑出門迎接　慘遭爸輾斃

頂級牡丹灣villa餐廳微解封群聚　驚傳行政院官員在列

台南2歲女童遭父親開車撞倒！凌晨不治

傳播妹「3人KTV大亂鬥」　連身裙被扒剩內衣

美妝節目常客「知名美魔女董座」持球棒作勢打移工　畫面曝光

台南2歲女童遭父開車撞倒命危

夫妻都空軍…拚第3胎生女兒卻意外輾斃！爸相驗見屍心碎

搶廁所罵智障挨告　運將傳訊「走囉，沒事啦」燒炭亡

泰妹曝身體密碼狂勾魂　老司機敲門她傻眼了

淫男拐女野外性侵！　強舔雙胸成定罪關鍵

快訊／台南凌晨氣爆！男緊急送醫

2女騎車環島…她目擊閨蜜撞垃圾車慘死

帶6個保險套赴摩鐵　23歲「小隻馬」見警傻眼

更多熱門

相關新聞

北市半年抓582名宿醉族　依公共危險送辦

北市半年抓582名宿醉族　依公共危險送辦

中央疫情指揮中心宣布全台自7月13日起「微解封」，外出人車逐漸增加，但台北市餐飲業仍禁止內用，惟有鑑於防疫期間，部分民眾仍可能於居家飲酒，台北市交通警察大隊重申「酒駕零容忍」，警方強調從13日微解封後會落實取締，提醒民眾切勿酒後及宿醉駕車，以維護自身及他人交通安全。

即／高雄婦倒臥三合院　身旁留大罐農藥空瓶

即／高雄婦倒臥三合院　身旁留大罐農藥空瓶

電商標錯價拒出貨！網友告得贏

電商標錯價拒出貨！網友告得贏

帥歐巴金炳秀酒駕　法官念初犯不予遣返

帥歐巴金炳秀酒駕　法官念初犯不予遣返

民進黨6官員酒駕「半數罰6萬」　她諷：丁允恭會不會是其中一員

民進黨6官員酒駕「半數罰6萬」　她諷：丁允恭會不會是其中一員

關鍵字：

酒駕公共危險麻油雞麵線判決

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

三重男絕望停車場上吊　妻見屍哭斷腸

打疫苗後　醫生：2飲料先別喝

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

鳳梨護愛7個月見家長！女友「超狂職業曝」

養養豬妹13歲演電影一夜爆紅！22年後現況曝

鳳梨放閃認愛長腿女友！女方「超正臉蛋曝光」

臉太臭被炒！牠改去麥當勞網笑噴

洗完澡不穿內褲！她讚「分泌物全沒」　網加碼2做法…醫驚

曾出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

台南2歲女童跑出門迎接　慘遭爸輾斃

頂級牡丹灣villa餐廳微解封群聚　驚傳行政院官員在列

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

65歲陳美鳳打疫苗　網：阿嬤辛苦了

陳時中：降級餐飲限制「不可能再鬆了」

更多

最夯影音

更多
山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈

山西情侶電扶梯上「忘情討親親」　下秒重心不穩...2人慘摔+翻一圈
超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

超屁白虎「躡手躡腳靠近」嚇夥伴 調皮互動超撒糖...網嗨：墨鏡拿來

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

鳳梨鼠薯惹怒杜汶澤：逮季大條了！　遭「台腔飆罵」…結局反轉

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

26歲女騎士環島回程擦撞垃圾車 駕駛跪地祈求...她仍魂斷台2線

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面