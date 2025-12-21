　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

張文4死爆恐慌！跨年「自保1神物必帶」：歹徒瞬間血條值歸0

▲▼台北101跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲就怕模仿效應，網友喊話在家看電視跨年。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

惡徒張文砍人案釀4死11傷，人心惶惶。一名網友呼籲「2026跨年別出門，人多地方少去」，不少人贊同並擔憂模仿效應出現，「不開玩笑，這種事最怕模仿犯」、「要去參加跨年活動的人，真的要提高警覺」。事實上，粉專「翻轉國道交通違規」分享攜帶辣椒水的重要性，「瞬間讓歹徒血條值歸零！」

一名網友在Threads表示，看到張文19日傍晚投擲煙霧彈於台北車站、捷運中山站等處製造混亂，並持雙刃長刀隨機揮砍民眾，一路闖入誠品南西店，最終墜樓身亡，悲釀4死11傷的慘況，讓他認真建議「大家跨年盡量待在家，不要往人多的地方去。」

底下網友也喊話，「人多的地方不要去，人少的地方不要講話，這兩句我聽了牢記超過15年」、「跨年前發生這種事真的人心惶惶」、「要去參加跨年活動的人，真的要提高警覺」、「不開玩笑，這種事最怕模仿犯」、「本來還想參加高雄跨年活動，想想還是待在家好了，看電視跨年」、「要隨身攜帶辣椒水」、「幸好萬聖節過了，不然一堆人類似裝扮...真的會嚇瘋」。

隨身攜帶辣椒水，真的有用

事實上，粉專「翻轉國道交通違規」過去分享隨身攜帶辣椒水的重要性，只要往嫌犯的臉上一噴，「絕對可以發揮魔法攻擊力道，瞬間讓歹徒血條值歸零。」

不僅如此，有過來人認證，「在試用時不慎傷及鄰居，鄰居因此無法工作三天」、「辣椒水真的有用，之前跑外送跟人起衝突，對方罵人又想對我攻擊，往臉噴下去那人馬上變成瘖啞人士」。

蔣萬安：北市全面升級戒備

對此，台北市長蔣萬安今（20日）表示，包括台北車站、中山站、西門商圈、信義商圈、花博商圈等，台北市各商圈人潮聚集地戒備全面升級，接下來大型活動，包括路跑、演唱會等，也會全面升級戒備，必要時會出動安檢門、偵測爆裂物等作為。

賈永婕：搭車注意周遭事物

台北101董事長賈永婕回應，台北101大樓的煙火秀，是每年跨年晚會的年度盛事，對於網友說不要去跨年，賈永婕除相信政府外，「我的工作就是會把跨年煙火、光雕精彩呈現！一起迎接跨年！」不過她也提醒孩子們，搭大眾交通系統，應該要注意周遭事物，不要只專注在滑手機。

12/19 全台詐欺最新數據

482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

《小姐不熙娣》爆假徵人詐騙！　官方怒發聲
快訊／槍手街頭亂槍掃射　南非槍擊至少10人喪命
4死爆恐慌！　跨年「自保神物必帶」：歹徒血條值歸零
淫魔富商狂歡照曝光！　14歲少女「被騙做性愛按摩」

台北捷運台北車站及中山商圈19日發生重大恐怖攻擊事件，27歲男子張文使用汽油彈、煙霧彈並持長刀連續犯案，造成4人死亡（含張文）、11人受傷。台北市長蔣萬安今（21日）受訪時表示，未來若發生類似的重大治安或無差別攻擊事件，將比照防災規格發送「細胞簡訊」，即時通知周邊區域的市民朋友，讓民眾能第一時間掌握狀況並提高防範意識，以利採取正確的應處作為。

