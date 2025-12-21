北捷砍人案「傷患為何分送多家醫院？」　急診醫解答：正確的做法

▲一家醫院的急診室沒辦法同時處理這麼多傷患。圖與本文無關。（資料照／記者吳世龍攝）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀成4死11傷。對於傷患被送往多間醫院，許多網友感到不解，不明白為何不全部就近救治？對此，急診科醫師「達特傑生」解答，是因為即便是醫學中心級的急診急救室，同一時間也沒辦法處理這麼多重度外傷甚至OHCA的傷患。

警消更新傷患名單 隨機攻擊案釀4死11傷

警消20日凌晨更新傷患名單，共4人死亡（含張文）、11人受傷。

台北車站



【死亡】



1. 余姓男子：57歲，背部刀傷，送醫宣告不治。

【受傷】

1. 劉男：54歲，捷運局員工，輕微嗆傷，意識清楚，送馬偕。

中山站、誠品南西



【死亡】

1. 張文：犯嫌、27歲，外科OHCA送國泰。因妨害兵役案件，被桃園地檢署通緝，搶救無效亡。

2. 蕭男：37歲騎士，職業為保全，當時正前往上班，外科OHCA送馬偕，頸部刀傷於20:10搶救不治。

3. 王男：37歲，逛街民眾，外科OHCA送新光。心臟外傷，經過搶救無效於22:13過世。

【受傷】



1. 蔣男：20歲，胸部穿刺傷，送內湖國醫。

2. 汪男：30歲，頸部外傷，送台大。

3. 黃女：56歲，左手受傷、肩部割傷，送中興。

4. 黃女：50歲，左臉、下巴撕裂傷，送松山三總。

自行就醫

2男4女，分別前往新光、和平、輔大、國泰、亞東醫院及土城長庚，受傷地點分布為4人於台北車站、1人於誠品南西、1人於中山站。

為何傷患要分送多家醫院？醫師解答

就有網友納悶，為什麼病患被分別送往多家醫院？急診科醫師「達特傑生」就在Threads上發文解惑，即便是一間醫學中心級的急診急救室，同一時間最多處理1至2位重度外傷甚至OHCA的傷患。因此事件發生後，在搶時間且未明白受傷者傷勢嚴重度的情況下，「分送至數間不同的大醫院急診是非常正確的做法」。

達特傑生也大力肯定，「這次我們的EMT救護弟兄很棒、很專業！」同時也在文末寫道，雖然分送多家醫院和「急診目前壅塞或醫療能量不足是兩件事」，但他們急診真的壅塞且人力不足。

達特傑生也在串文底下強調，「正常人力充足下，一次也只能處理1～2位外傷重症病人」。

本文經「達特傑生」授權引用