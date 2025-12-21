快訊／8級強風來了　今降6℃「雨最大」地區曝

▲今天迎風面地區水氣增加。（圖／資料照／記者許靖騏攝）



記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風，今日北部高溫降6度！中央氣象署表示，今天東北季風增強，新竹以北及東半部雲量增多，有零星或局部短暫雨，尤其基隆北海岸、大台北山區、宜蘭整天易下雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

15縣市陸上強風特報

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今晨至周一晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署提到，氣溫方面，北部及宜蘭高溫下降，氣溫19至21度，整天體感較為濕涼；其他地區高溫變化不大，氣溫24至27度，感受溫暖舒適；至於各地早晚低溫為16至19度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物，以免著涼。而台北氣象站周六高溫來到24.9度，今預估僅19度，降幅近6度。

周三、周四水氣增加

氣象署說，周一東北季風影響，水氣稍減少，迎風面降雨區域縮小，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨；周二東北季風稍減弱，環境轉為偏東風，東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、恆春半島亦有零星短暫雨。

氣象署指出，周三東北季風再增強，周四東北季風影響，水氣再增多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨；周五、周六東北季風影響，水氣稍減少，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨。