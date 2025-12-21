　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／8級強風來了　今降6℃「雨最大」地區曝

▲▼0827台北車站周邊大雨,大雨,下雨。（圖／記者許靖騏攝）

▲今天迎風面地區水氣增加。（圖／資料照／記者許靖騏攝）

記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風，今日北部高溫降6度！中央氣象署表示，今天東北季風增強，新竹以北及東半部雲量增多，有零星或局部短暫雨，尤其基隆北海岸、大台北山區、宜蘭整天易下雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

15縣市陸上強風特報

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今晨至周一晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署提到，氣溫方面，北部及宜蘭高溫下降，氣溫19至21度，整天體感較為濕涼；其他地區高溫變化不大，氣溫24至27度，感受溫暖舒適；至於各地早晚低溫為16至19度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物，以免著涼。而台北氣象站周六高溫來到24.9度，今預估僅19度，降幅近6度。

周三、周四水氣增加

氣象署說，周一東北季風影響，水氣稍減少，迎風面降雨區域縮小，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨；周二東北季風稍減弱，環境轉為偏東風，東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、恆春半島亦有零星短暫雨。

氣象署指出，周三東北季風再增強，周四東北季風影響，水氣再增多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨；周五、周六東北季風影響，水氣稍減少，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文亮刀「為何路人沒反應？」她嘆：這是台灣的幸運也是脆弱
北捷遭恐攻　閘門「7字疏散模式」獲讚
「大家都在逃只有他上前」　余先生英勇制止張文不幸喪命
2波變天！　下波冷空氣更強更久
不是保全！北捷砍人案57歲余先生遇難　友澄清身分：應入忠烈祠
張文衝誠品頂樓「想跳紙箱逃走」？　警：他就是要跳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財曝

冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

2波變天！　下波冷空氣更強更久

快訊／8級強風來了　今降6℃「雨最大」地區曝

開會沒結果是因為「問題解析度太低」　堅持每件都重要=0進展

獻花悼念出現品牌飲料！手搖飲老闆挨轟關社群　網怒：公關災難

警方清查張文購買紀錄　蝦皮：未買煙霧彈及大型刀具

天赦日前搶點燈祈福！ 信眾寒夜排27小時　鹿港天后宮湧現人龍

北捷傷者染愛滋「現場2類人要評估投藥」　北市公布15家指定醫院

明起北東變天　周三起再一波「雨區擴大」低溫探14度

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財曝

冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

2波變天！　下波冷空氣更強更久

快訊／8級強風來了　今降6℃「雨最大」地區曝

開會沒結果是因為「問題解析度太低」　堅持每件都重要=0進展

獻花悼念出現品牌飲料！手搖飲老闆挨轟關社群　網怒：公關災難

警方清查張文購買紀錄　蝦皮：未買煙霧彈及大型刀具

天赦日前搶點燈祈福！ 信眾寒夜排27小時　鹿港天后宮湧現人龍

北捷傷者染愛滋「現場2類人要評估投藥」　北市公布15家指定醫院

明起北東變天　周三起再一波「雨區擴大」低溫探14度

東京母子4人陳屍住家！現場留沾血斧頭　警初步「排除他殺」

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財曝

預謀更大規模犯案！張文「造煙再砍人」　5度變裝、商旅囤汽油彈

2台籍車手「赴日本詐騙」遭逮！　竟都未滿20歲

義大利古蹟收費再+1　羅馬許願噴泉「繳70元」才可靠近

北捷砍人案目擊民眾差3步倒血泊！　悚憶：兩眼對視後直接衝來砍

Nissan預告「手排Z NISMO跑車」即將回歸！東京改裝車展正式亮相

年度最強十大動畫大洗牌！　動物方城市2剛上映就強攻榜單

冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

「大家都在逃只有他上前」　余先生英勇制止張文不幸喪命

【北捷隨機攻擊】男行凶前放火燒租屋處！旅館住所搜出25瓶汽油彈

生活熱門新聞

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

獻花出現品牌飲料！手搖飲老闆急關社群

快訊／8級強風來了　今降6℃「雨最大」地區曝

警察追張文「為何不用槍？」　網點出1狀況

煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題要檢討

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

被張文奪命！騎士「停原地讓路」網看哭

2波變天！　下波冷空氣更強更久

明起北東變天　周三起再一波「雨區擴大」低溫探14度

歐客佬假冒藝伎咖啡　中市府撤十大伴手禮資格

舒華90秒宣傳桃園　觀看數低迷原因曝

遇到恐怖攻擊怎麼自保？隨身攜帶「2小物」

警方清查張文購買紀錄　蝦皮：未買煙霧彈及大型刀具

北捷傷者染愛滋「現場2類人要評估投藥」　北市公布15家指定醫院

更多熱門

相關新聞

明起北東變天　周三起再一波「雨區擴大」低溫探14度

明起北東變天　周三起再一波「雨區擴大」低溫探14度

未來一周兩波東北季風，首波明天報到影響到周一，北東轉濕涼，下周三另一波東北季風增強，且預估影響5天，初期雨區擴大，最冷時間點落在聖誕節深夜到下周五清晨，局部低溫下探14度。

明冬至變天「北東濕涼」　下週三陰雨區擴大

明冬至變天「北東濕涼」　下週三陰雨區擴大

玉山北峰4小時內兩度降雪　積雪2.5公分銀白一片

玉山北峰4小時內兩度降雪　積雪2.5公分銀白一片

明「冬至」變天　北台濕冷下探13度

明「冬至」變天　北台濕冷下探13度

明晚到後天「北東轉濕涼」　聖誕節低溫剩15度

明晚到後天「北東轉濕涼」　聖誕節低溫剩15度

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署

讀者迴響

熱門新聞

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

Google將永久停用暗網報告

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

獻花出現品牌飲料！手搖飲老闆急關社群

張文近2年沒看醫生　保全只做1年就離職

申敏兒穿婚紗現身！金宇彬盯著她太甜　攝影團隊：完全是新郎眼神

快訊／8級強風來了　今降6℃「雨最大」地區曝

警察追張文「為何不用槍？」　網點出1狀況

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面