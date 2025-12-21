驚奇發現！為適應地球暖化、食物短缺　格陵蘭北極熊「基因進化」

▲科學家發現北極熊因應氣候暖化，基因出現變化。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

為了挺過全球暖化，北大西洋北極熊正悄悄啟動基因自救模式！科學家發現格陵蘭東南部的北極熊，其DNA正隨著升溫出現奇妙變化。負責這項研究的英國東英吉利大學（University of East Anglia）環境科學家戈登認為，這雖然為北極熊的未來點燃一絲曙光，但人類減少碳排的腳步絕對不能停，否則這群白毛戰士仍難逃滅絕危機。

什麼是跳躍基因？

過去科學界預測，若地球持續發燒，2050年將有超過2/3的北極熊會消失，甚至在本世紀末徹底滅跡。研究團隊對比了格陵蘭不同地區的北極熊血液，深入研究所謂的跳躍基因（jumping genes）。這種特殊的DNA序列具備移動特性，能重新調整基因組，直接影響生物的生理特徵。

跳躍基因造成北極熊什麼改變？

實測發現，住在氣候較暖、冰層較少的東南部族群，其跳躍基因的活動力遠比寒冷東北部的同類更旺盛。這群熊不僅在應對熱壓力與老化上展現差異，連代謝與脂肪利用的方式也變聰明了。研究推測，牠們可能正試圖轉型為草食性，不再像北方族群那樣重度依賴高脂肪的海豹，努力在糧食短缺的環境中生存。

未控制暖化北極熊仍危險

雖然北極熊展現了強大的韌性，但戈登提醒大家別高興得太早。基因演化雖然能幫牠們爭取時間，但適應速度恐怕趕不上氣溫飆升。如果暖化速度失控，這場生存淘汰賽依然會非常殘酷，唯有嚴格控制升溫，才是守護北極熊最根本的解決之道。



更多鏡週刊報導

有片／男子硬要在海洋館抽菸！遭小白鯨「噴水教訓」 全身濕透超糗

「每一次救援，都可能改變一個物種未來」 海豹界感人續集！5年前被救的小海豹帶寶寶回來了

有片／他在海鮮市場救下一隻章魚 沒想到牠回家竟「會彈鋼琴」！555萬人看呆了