北車恐攻案桃園男留言「有人做我想做的事」　台中警北上抓人

▲男子在討論北車案的留言串中，留下「真的有人做了我想做的事」，遭警方查緝。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

妨害兵役通緝犯張文19日在北車、南西誠品無差別攻擊，釀4死11傷慘劇，案件發生後，北、中、南部陸續傳出有網友在網路發出諸如「張文我大哥」之言論，執法單位不敢輕忽，全面追查。台中警方接獲1名中年男子在網路平台PO文「真的有人做了我想做的事」，今天（21日）在桃園地區查獲該名男子，警詢後依恐嚇公眾罪嫌函送法辦。

▲▼北車、南西誠品遭恐攻案震驚社會。（圖／ETtoday攝影中心）

台中市清水警分局指出，19日接獲民眾報案，指稱在網路社群平台上，發現有人在討論北車案的留言串中，留下「真的有人做了我想做的事情！？」字句，疑模仿台北車站隨機攻擊案件之發言，引發公眾安全疑慮，立刻展開調查。

經專案小組鎖定發文者身份，發現男子居住地為桃園，立即派員北上查緝，將涉案的40多歲男子成功查緝，訊後依恐嚇公眾罪函送台中地檢署偵辦。據悉，該名男子為服務業，對於PO文動機避重就輕。

清水警分局呼籲，網路言論切勿影射暴力事件，以免觸法並危害社會安全，警方將持續執行網路巡邏，就類似模仿、預告暴力、假訊息等貼文之不法行為，依法偵辦。