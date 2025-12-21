　
社會 社會焦點 保障人權

南橫驚魂！深夜視線不佳休旅車墜明霸克露橋　駕駛獲救送醫

▲▼南橫公路發生墜谷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲南橫公路發生墜谷。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

南橫公路昨（20）日晚間發生一起驚悚墜谷意外！一部休旅車行經明霸克露橋時，疑因現場施工中加上視線不佳，導致車上駕駛連人帶車摔落邊坡。警消趕赴現場時，駕駛已自行脫困，隨後由救護人員送醫救治。

事發在21日晚間10點多，警消獲報，台20線線明霸克露橋段發生墜谷事件，消防局派遣人車前往救援，到場時發現駕駛全身多處受傷，不過意識清楚、已自行脫困，救護人員檢傷後，隨即將駕駛送醫包紮。

▲▼南橫公路發生墜谷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲駕駛連人帶車墜入河床。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，當時36歲江姓男子駕駛自小客車行經該路段時，疑似因夜間視線不佳及現場昏暗，不慎偏離路徑，連人帶車滑落路旁邊坡並掉落於溪床上方，所幸當時水位不高，駕駛自行脫困。

▲▼南橫公路發生墜谷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲駕駛多處受傷被送醫救治。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發地點位於受多次颱風侵襲影響、地質仍較為不穩的明霸克露橋臨時道路，江姓男子為周遭居民，當時正駕車準備返家。考量駕駛受傷急需治療，警方後續將進一步對他實施酒測，詳細肇事原因則待釐清。

警方提醒，由於南橫公路明霸克露橋路段目前仍受限於中期便道與相關施工工程，路況較為複雜。呼籲駕駛人如需於夜間行經該路段，務必減速慢行，並隨時注意照明與路邊警示，以免發生類似墜入溪床或邊坡的危險意外。

12/19 全台詐欺最新數據

