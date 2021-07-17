台大金山分院感謝各界捐物資　力挺醫護堅守北海岸共同抗疫

▲台大金山分院感謝「劉嘉仁」捐贈物資。（圖／台大醫院金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台大醫院金山分院為新北市萬里、金山、石門及三芝等四區的重要醫療重心，一肩扛起北海岸新冠肺炎篩檢及治療的重責大任。院長張志豪代表院方，感謝各界力挺第一線醫護人員，守護北海岸鄉親生命健康。

台大醫院金山分院表示，感謝企業及善心人士捐贈物資，新北市政府、屏東縣議員黃明賢、新竹世博扶輪社、益州集團秦嘉鴻董事長、產協企業股份有限公司、萬榮行銷股份有限公司、博宣寧股份有限公司、勇信貿易股份有限公司、璧合有限公司朱碧蓮董事長、鏡善鏡美有限公司。

▲台大金山分院感謝「賈永婕」捐贈茗華堂飲料。

另外，英芳飯店、銘雲齋愛心慈善團、二老婆美俥聯盟、金吉利餅店、金山肉包王、人間美味便當店、百客來自助餐、巧沛東方美、桶Q飯糰、吳朵兒記事、王思涵、江汭璇、江草莓、江紫琳、林嘉娟、林嘉娟、陳依焄、陳簡春英、賈永婕、劉嘉仁、鄭阿雀、簡利璇等及各界善心人士，以實際行動力挺台大金山分院，成為醫護人員強而有力的後盾！

台大金山醫院張志豪院長表示，誠摯感謝社會各界善心人士捐贈，也給醫療團隊更大支持。疫情尚未安全平息，大家仍需堅守崗位，戰戰兢兢，台大醫院金山分院目前仍需各界的慷慨援助，欠缺的物資為快篩試劑、PCR檢測儀器、病房設備如負壓排氣風扇、生理監視系統主機等，如有捐贈意願請洽臺大醫院金山分院院長室02-2498-9898轉2303張秘書。

▲台大金山分院感謝「新竹市博扶輪社」捐贈物資。

▲台大金山分院感謝「二老婆美俥聯盟」捐贈茶飲。

▲台大金山分院感謝「屏東縣議員黃明賢」捐贈芒果。

▲台大金山分院感謝「金吉利餅店」捐贈物資。

▲台大金山分院感謝「鏡善鏡美有限公司」捐贈物資。

▲台大金山分院感謝「吳朵兒記事」捐贈物資。

▲台大金山分院感謝「銘雲齋愛心慈善團」捐贈物資。

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