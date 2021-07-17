微解封第1個周末！「逢甲夜市」湧現大量人潮　現場照片曝光

記者趙蔡州、李忠憲、鄧木卿 ／台中報導

今日（17日）迎來微解封第一個週末假期，《ETtoday新聞雲》17日晚間實際直擊台中逢甲夜市，儘管市府仍未開放餐飲業內用，現場仍吸引了不少逛街人潮，也讓停業多日的商家鬆了一口氣。

▲台中逢甲夜市「微解封第一個周末」現場直擊。（圖／記者李忠憲攝）

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全台微解封後，儘管台中市政府仍未開放餐飲內用，而且戶外也須全程戴口罩，用餐有一定難度，逢甲夜市17日晚間仍吸引了不少逛街人潮。

▲台中逢甲夜市「微解封第一個周末」現場直擊。（圖／記者李忠憲攝）

照片中可以看見，夜市出入口處均設有告示牌，要求出入民眾必須登記實聯制、全程戴口罩，夜市管理人員除了會在入口處檢查外，也會一邊走動巡邏一邊用大聲公提醒民眾。

商家部分，若有「陳列熟食商品」，攤位就有設置隔板，或是圍起塑膠模，民眾購物排隊時也有保持距離。

▲台中逢甲夜市「微解封第一個周末」現場直擊。（圖／記者李忠憲攝）

不過相較於其他夜市，台中總站夜市顯得人潮很少。一間攤位老闆表示，因為不能邊走邊吃，有解封跟沒解封差不多。

台中市共有33家夜市，市府首波同意13家夜市復業，包含逢甲、中華路、忠孝路、蔣公路、昌平、長億、旱溪、大慶、太原、清水五權、捷運總站、大里勝利、梧棲草湳夜市等。

儘管可以恢復營業，台中市府仍規定，「餐飲業不開放內用，僅供外帶」，同時祭出三不吃情況，包含不能餐飲內用在內，還有「不能有試吃活動」、「不能邊走邊吃」等。

▼不過相較於其他夜市，台中總站夜市顯得人潮很少。（圖／記者李忠憲攝）

除了逢甲夜市外，台北饒河街夜市17日下午起，也持續有人潮湧入。

▼台北饒河街夜市17日下午湧現人潮。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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