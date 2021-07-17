北市+1「防疫戰已到最後階段」　柯文哲拋4大戰術：爭取最後勝利

▲柯文哲17日晚間臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者蘇晏男／台北報導

雙北三級警戒實施兩個月，今（17）日台北單日確診迎來＋1的好消息。台北市長柯文哲晚間除感謝大家配合防疫外，也表示雙北防疫戰已到最後階段，北市會繼續執行4大防疫戰術，爭取最後勝利。

柯文哲17日晚間在臉書發文，首先是針對北市今確診個案表示，該例是在居家隔離期間被篩檢出來的，不是感染源不明的案例，也比較讓人放心。接著，他指出，兩個月的雙北防疫戰已到最後階段，謝謝大家配合所有防疫措施，我們沒用強硬的封城手段，也能一步一步控制疫情，倚靠的是對國民素質的信任。

但柯文哲也說，所謂「行百里，半九十」，愈是到了最後階段，更需要大家「戴口罩，勤洗手，保持社交距離。」，直到疫苗全面施打。

除此之外，柯文哲宣布北市會繼續執行4大防疫戰術，爭取最後勝利，包括：

1.提升疫苗覆蓋率：台北市的疫苗覆蓋率截至7／15已經27.8％，只要中央發疫苗下來，我們就盡速施打。

2.大規模PCR篩檢：七大醫院免費PCR篩檢、專案篩檢，盡力找出潛在感染源，予以撲滅。

3.精準疫調：以前（一般疫調做法）是找出密切接觸者，隔離14天，就這樣而已。我們再精進，擴大匡列需要隔離者，除了解隔離前要做篩檢，在居隔的4至5天就先篩檢。這樣，一旦居隔者確診，立刻再往前追出更多感染源。

4.阻斷家戶感染：確診者的親密接觸者，盡可能送防疫旅館確實隔離，以免家戶感染。

「雖然今天＋1，但是社區還有很多潛伏的感染源，更何況變種病毒來勢兇兇，防不勝防。」柯文哲提醒，固然經濟和防疫應該取一個平衡，但是在微解封過程，還是要謹慎，保持高度警覺。行百里者半九十，最後一哩路，繼續努力。