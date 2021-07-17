　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市+1「防疫戰已到最後階段」　柯文哲拋4大戰術：爭取最後勝利

▲▼柯文哲17日晚間臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▲柯文哲17日晚間臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者蘇晏男／台北報導

雙北三級警戒實施兩個月，今（17）日台北單日確診迎來＋1的好消息。台北市長柯文哲晚間除感謝大家配合防疫外，也表示雙北防疫戰已到最後階段，北市會繼續執行4大防疫戰術，爭取最後勝利。

柯文哲17日晚間在臉書發文，首先是針對北市今確診個案表示，該例是在居家隔離期間被篩檢出來的，不是感染源不明的案例，也比較讓人放心。接著，他指出，兩個月的雙北防疫戰已到最後階段，謝謝大家配合所有防疫措施，我們沒用強硬的封城手段，也能一步一步控制疫情，倚靠的是對國民素質的信任。

但柯文哲也說，所謂「行百里，半九十」，愈是到了最後階段，更需要大家「戴口罩，勤洗手，保持社交距離。」，直到疫苗全面施打。

除此之外，柯文哲宣布北市會繼續執行4大防疫戰術，爭取最後勝利，包括：

1.提升疫苗覆蓋率：台北市的疫苗覆蓋率截至7／15已經27.8％，只要中央發疫苗下來，我們就盡速施打。

2.大規模PCR篩檢：七大醫院免費PCR篩檢、專案篩檢，盡力找出潛在感染源，予以撲滅。

3.精準疫調：以前（一般疫調做法）是找出密切接觸者，隔離14天，就這樣而已。我們再精進，擴大匡列需要隔離者，除了解隔離前要做篩檢，在居隔的4至5天就先篩檢。這樣，一旦居隔者確診，立刻再往前追出更多感染源。

4.阻斷家戶感染：確診者的親密接觸者，盡可能送防疫旅館確實隔離，以免家戶感染。

「雖然今天＋1，但是社區還有很多潛伏的感染源，更何況變種病毒來勢兇兇，防不勝防。」柯文哲提醒，固然經濟和防疫應該取一個平衡，但是在微解封過程，還是要謹慎，保持高度警覺。行百里者半九十，最後一哩路，繼續努力。

ET快訊
快訊／台南2歲女童遭父親開車撞倒！頭顱遭輾變形　送醫不治亡
台灣熱門貼圖排行榜出爐！18-24歲最愛用「這一款表情符號」
只要3秒！正妹傳授必勝勾人技巧　「口罩教學片」百萬網友嗨了
板橋小吃攤氣爆！廚師肉身保護老闆　被當場炸飛嚴重灼傷
德國百年洪水釀160死　小鎮陷巨大天坑「整棟房遭沖毀」
北市+1「防疫戰已到最後階段」　柯文哲拋4大戰術：爭取最後勝
39歲八點檔女星屬「第九類」排到AZ殘劑！　打完10小時出現

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

宜蘭部分室外泳池竟提早解封　王婉諭揪這公文釀中央地方認知落差

北市+1「防疫戰已到最後階段」　柯文哲拋4大戰術：爭取最後勝利

揪林靜儀護航「邏輯錯亂」　王鴻薇：我是陳建仁就希望她閉嘴

7／26能解封？　鄭文燦：要看這5關鍵

中央微解封「僅同住家人可車內飲食」　柯文哲：知道原則盡量遵守

北市疫苗覆蓋率27.8%六都最高　柯文哲：22日會達到34%

打疫苗增2死！新北男打莫德納2周後猝逝　婦打AZ嘔吐亡

罷免林昶佐團體今上街號召連署　柯文哲：我佛慈悲，阿彌陀佛

環南再第四波篩檢？　柯文哲：萬華還有潛伏感染源

北市曝案15471「內湖足跡」　黃珊珊一看Ct值低「很擔心」

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

手推車運傷患3名勇警竟推不動　91歲嬤神救援：我來啦！祕技曝

高雄65歲男打莫德納回家猝死！　早勸不要打...妻悲慟：我怎麼辦？

高雄工人趕開工前簽到吃早餐　監視器拍「沒戴安全帽」遭罰6千

最強課長！玩3年「砸1.4億台幣」 天堂M特發尊榮感謝信...網看傻

見蟑螂躲冷氣口！急叩男友救援 拿橡皮筋擊落「掉碗堆」兩人嚇瘋

宜蘭部分室外泳池竟提早解封　王婉諭揪這公文釀中央地方認知落差

北市+1「防疫戰已到最後階段」　柯文哲拋4大戰術：爭取最後勝利

揪林靜儀護航「邏輯錯亂」　王鴻薇：我是陳建仁就希望她閉嘴

7／26能解封？　鄭文燦：要看這5關鍵

中央微解封「僅同住家人可車內飲食」　柯文哲：知道原則盡量遵守

北市疫苗覆蓋率27.8%六都最高　柯文哲：22日會達到34%

打疫苗增2死！新北男打莫德納2周後猝逝　婦打AZ嘔吐亡

罷免林昶佐團體今上街號召連署　柯文哲：我佛慈悲，阿彌陀佛

環南再第四波篩檢？　柯文哲：萬華還有潛伏感染源

北市曝案15471「內湖足跡」　黃珊珊一看Ct值低「很擔心」

菊池雄星先發對大谷翔平　明星賽歡樂同框後同場對決

微解封第一個週末！九份老街人潮曝光…監管員沿街喊「保持距離」

雙颱同生？「準烟花」剎車走向詭譎　關鍵轉彎8縣市暴風侵襲率↑

快訊／台南2歲女童遭父親開車撞倒！頭顱遭輾變形　送醫不治亡

41歲高圓圓嫁趙又廷6年！　片場被拍「手狂摸微凸小腹」疑懷第二胎

MLB運彩分析／水手@天使　學長菊池狀態佳學弟大谷要更拚

宜蘭部分室外泳池竟提早解封　王婉諭揪這公文釀中央地方認知落差

HONDA「超級運動重機」不惜請假都要騎到　性能高超勝過750殺手

韓網瘋傳「2021下半年戀愛運勢」測驗　一秒看出脫單「好運日期」

新北鼓藝節Online上陣　鼓舞臺灣擊振人心一起「＋0」

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

政治熱門新聞

江啟臣：逾700人枉死　張忠謀「這番話」戳破蔡英文謊言

謝志偉打完2劑疫苗了！臉書公布廠牌　最後一句高級酸

5000元消費券有望？　蘇貞昌回應讓他傻眼：廢到爆還有臉提

稱「我們找台積電幫郭台銘買」惹議　梁文傑回應：這不是重點

車上脫罩喝水挨罰　柯文哲：我也會擤鼻涕

張忠謀放閃全都錄　收愛妻紙條撒嬌回這句話　

蔡英文執政台灣貧富差距史上最高

張忠謀喊話APEC：我方需更多疫苗

快訊／726降二級警戒？　侯友宜有信心：滾動式調整

苦苓寓言故事「油雞與孽種」　網友全看懂

打疫苗增2死！新北男打莫德納2周後猝逝　婦打AZ嘔吐亡

北市公布確診足跡　曾到訪大安區義式餐廳、家樂福內湖店

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

北市曝個案內湖足跡　黃珊珊看數據憂心

更多熱門

相關新聞

即／高雄51歲女接種後站內休息「全身抽搐」

即／高雄51歲女接種後站內休息「全身抽搐」

高雄市立文化中心至德堂17日開放場地接種疫苗，有一名女子打完疫苗後抽搐被緊急送醫，院方表示，目前生命徵象穩定，觀察及檢查中。

中央新規「僅同住家人可車內飲食」　柯文哲：知道原則就盡量遵守

中央新規「僅同住家人可車內飲食」　柯文哲：知道原則就盡量遵守

南投造冊與1922預約　分流避免重演群聚

南投造冊與1922預約　分流避免重演群聚

弘道社工妙招讓弱勢長輩居家防疫也能學習兼運動

弘道社工妙招讓弱勢長輩居家防疫也能學習兼運動

支援前線卻還沒打疫苗！高雄公務員向議員陳情

支援前線卻還沒打疫苗！高雄公務員向議員陳情

關鍵字：

柯文哲台北新冠疫情PCR疫苗覆蓋率精準疫調

讀者迴響

熱門新聞

江啟臣：逾700人枉死　張忠謀「這番話」戳破蔡英文謊言

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

鳳梨放閃認愛長腿女友！女方「超正臉蛋曝光」

27歲正妹日扛2000袋水泥！被挖「開千萬超跑」說謊身世

《還珠》小燕子本來是她！女星哭被套路

鳳梨護愛7個月見家長！女友「超狂職業曝」

環島回程擦撞垃圾車！高雄26歲女「台2線」慘死

福原愛絕情不看孩子「全是2個人害的」！

陳時中公布微解封「車內飲食規定」

陸爆人感染「猴B病毒」亡　患者曾解剖猴子

洗完澡不穿內褲！她讚「分泌物全沒」　網加碼2做法…醫驚

快訊／今本土增8例！三級警戒以來首見個位數

層出差屏東！彰化創投董座感染源找到了

年輕妹陪男友跑外送　照片一出萬人戰翻

即／台中確診者去過花旗銀行　市府緊急清消

更多

最夯影音

更多
夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法

夫妻車上喝水被開單拿手機反拍警　「罰金6千變3萬」批：搶錢式執法
女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

女兒走路途中不明原因失去平衡　差1秒墜落！母「快手抓腿」急救回

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

王宇婕隔著螢幕也被陳志強嚇歪！　曾試圖反擊…但受傷的還是自己ＸＤ

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

混血正妹「嗲聲圓眼」網友好興奮 她脫口罩咧嘴大笑全員秒嚇呆！

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

《握不住的他》蕭瀟曝42歲「火辣身材」！　甜美翻唱《星晴》、《你快樂所以我快樂》

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面