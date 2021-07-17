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綠議員狂言「我們找台積電幫郭董買BNT」　網氣到發抖：善心感到不值　

▲▼針對企業購買BNT議題，蔡英文18日會見劉德音、郭台銘商討相關事宜。（圖／總統府提供）

▲針對企業購買BNT議題，蔡英文6月18日會見劉德音、郭台銘商討相關事宜。（圖／總統府提供）

記者邱晟軒／綜合報導

台積電、鴻海/永齡基金會採購1000萬劑BNT疫苗捐給政府，已完成簽約。不過，民進黨台北市議員梁文傑日前卻宣稱，若不是民進黨找台積電出來幫忙，鴻海創辦人郭台銘根本買不到疫苗。消息曝光後，立刻引爆網友罵聲一片。

本站昨（16日）曾報導「買到BNT誰的功勞？　綠議員認『我們找台積電幫郭台銘買』」內文指出，台積電、鴻海/永齡基金會合購1000萬劑BNT疫苗捐贈政府，先前外界質疑中央找台積電幫忙買疫苗，但總統府以及行政院都稱，是台積電自願幫忙。然而，民進黨台北市議員梁文傑卻在節目中表示，「我們找了台積電來幫郭董買」

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▲▼梁文傑直言，若不是民進黨找台積電出面，郭台銘根本買不到疫苗。（圖／翻攝鄉民大會YT）

▲▼梁文傑直言，若不是民進黨找台積電出面，郭台銘根本買不到疫苗。（圖／翻攝鄉民大會YT）

▲梁文傑直言，若不是民進黨找台積電出面，郭台銘根本買不到疫苗。（圖／翻攝鄉民大會YT）

梁文傑指出，「老實講我們不在乎郭董（郭台銘），其實從政治算計來講，我們反而希望郭董聲勢大好，因為他拿的是國民黨的票，跟我們什麼關係？郭董能買到當然好，所以我們也找了台積電幫郭董買。」節目主持人郭子乾聽後追問，「所以代表民進黨政府是說沒有台積電，郭台銘就買不到？」梁文傑表示，「對，我認為郭台銘買不到」。

對此，就有網友在Dcard發文以「真的會氣死，這個黨」為題發文表示，國外捐疫苗就友好，大頭貼特效做好做滿，國內企業捐疫苗，也不會是你的功勞，是我政府派的人的功勞。並表示，看到這個消息真的氣到發抖，真替人的善心感到不值，「感謝郭董，感謝台積電！」

▲▼梁文傑的發言，引爆許多網友氣炸。（圖／Dcard）

▲梁文傑的發言，引爆許多網友氣炸。（圖／Dcard）

貼文一出，引起許多網友紛紛回應，「真的沒救了！現在每天看到這些事都會血壓飆高」、「再唬爛啊，不是說台積電自願捐的嗎，現在變民進黨找的」、「講這話都不會感覺丟臉嗎？喔，本來就不要臉」、「是你們找來的話，那幹嘛要用一堆奇怪的程序跟文字遊戲多拖一個月呢？」、「真的噁心！除了甩鍋就是擺爛」、「每次都能突破我對不要臉的認知底線」。

更有網友直指，「那為什麼不早點請台積電幫忙買？一開始疫情爆發的適合疫苗缺到爆，也沒聽民進黨說要找台積電幫忙買啊，偏偏等郭董出聲了才在動作，這樣合理嗎？智障都聽得出不合理」、「既然這樣為什麼政府不一開始就請台積電幫忙買，扯什麼中共，現在不就買到了！」

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