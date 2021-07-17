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施打量能全開！但支援前線卻還沒打疫苗　高雄公務員向議員陳情

▲高雄市府17日召開記者會。（圖／高雄市府提供）

▲高雄全力拚疫苗覆蓋率，不少基層市府同仁也加入支援行列。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄力拚7月底達到疫苗覆蓋率30%，也因應施打年紀往下，施打人數增加，高市府派各市府單位人員支援各地疫苗接種站，不過有公務員本身尚未施打疫苗，向市議員陳情，盼能讓前線的基層公務人員盡速施打疫苗。

高雄市議員邱于軒就接到市府員工投訴，許多支援前線的市府員工雖然已造冊但並尚未施打疫苗，形同「不戴鋼盔就讓同仁上戰場」，呼籲防疫如同作戰，這些跨局處的基層公務人員為了高雄支援「前線」，高雄市政府應該優先保護他們的健康，速打疫苗，無後果之憂。

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另外，高雄市議員林于凱也同樣接到市府公務人員反應，市府要求各單位派員，增加人力去疫苗施打站臨時支援。但協勤的市府同仁，卻多數都還沒有施打疫苗，反應給上級單位，得到的回應卻是「當天會優先讓工作人員施打殘劑。」

但他質疑，如果是當天服勤施打殘劑，出現身體不適的症狀，後面兩天該如何值勤？因此他建議市府，若要求公務人員加入疫苗接種站服務，應確定協勤列冊名單，並提前注射完畢，而不是當天安排殘劑注射，甚至根本沒有安排，協勤人員前一天得到場交接及演練，為何不直接安排演練過後直接施打疫苗，保障每一位在第一線支援施打疫苗的市府同仁安全。

▲高雄市府17日召開記者會。（圖／高雄市府提供）

▲衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／高雄市府提供）

對此，衛生局簡任技正潘炤穎於防疫會議表示，高雄接種疫苗的人員類別是依照中央公布接種對象表，包含1至10類人員，目前是以系統預約為主，此外會有一些類別經過中央專案審核讓地方政府執行，依據地方防疫需求及防疫風險還有疫苗數量考量下來依順序接種。

時間對我們來說完全沒用！

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