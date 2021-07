彰化68歲父接種4hr猝死　兒質疑：查死因竟要9個月！衛生局回應了

記者李忠憲/彰化報導

彰化68歲洪姓男子,12日施打莫德納4小時後在家中猝死,引發與疫苗相關聯想。洪男兒子17日出面質疑,要解剖找死因竟要等半年以上,直呼「為何要等這麼久!」彰化縣衛生局長葉彥伯表示,此案打完疫苗後猝死,需法醫解剖報告才能釐清是否與疫苗相關,將協助申請藥害救濟並持續關懷家屬。

▲彰化縣衛生局長葉彥伯。(圖/彰化縣政府提供)

▲彰化68歲男接種莫德納猝逝,長子出面控訴。(圖/記者唐詠絮翻攝)

彰化一名68歲的洪姓男子12日下午前往快打站注射莫德納疫苗,孰料返家後短短4小時竟突然暴斃猝逝。洪男長子表示,當天爸爸、媽媽一起去接種莫德納,後來還回家一起晚餐,當時全家人還正常聊天、有說有笑,誰知晚間8點時爸爸竟突然倒下猝逝;更令家屬無法接受的是,要解剖釐清死因是否與疫苗有關,報告竟然要等6至9個月,直呼「為什麼要這麼久?」

彰化縣衛生局長葉彥伯對此表示,老年人有各式各樣疾病 ,目前由法醫做死亡診斷,看診斷結果如何,會協助家屬並再追蹤確認。不管猝死個案結果是否為自然死亡,或因打疫苗死亡,都會協助申請藥害救濟。申請救濟是個人權利,想申請就可以申請,只是死亡證明是很重要的參考依據,另外也會有專家學者去看疾病發生的過程,做出判斷。

