同住家人可車內脫罩飲食！身份難認恐成漏洞　陳時中：信人民素質

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

微解封首個週末，不少戶外觀光景點爆出大量人潮，不過，各縣市政府仍未開放餐飲業內用，且戶外也須全程戴口罩，用餐有一定難度。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若是自行開車出遊，同住家人也可以一起飲食；至於如何證明身分，選擇「相信人民素質」。

有鑑於戶外工作者頻被檢舉室外用餐，更有民眾在車內僅是脫口罩喝水就被開罰等事件頻傳。陳時中今（17）日在疫情記者會上宣布，三級警戒後，全民非常配合防疫，因此有一些例外情況是可在外飲食。他提到，像是戶外工作者沒有車子，在室外通風良好處可以飲食；而微解封自行開車出遊的情況下，若同車者均為同住家人，也可在車內用餐。

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不過，陳時中說明，非同住人共同出遊的話，車上仍要戴口罩，飲食也要輪流，一次只能一人脫口罩吃東西，但若為同住家人，因為平常就在家一起吃飯，在車內也可以一起飲食。

▲指揮中心宣布外出戴口罩例外規定。（圖／指揮中心提供）

至於如何確認同住者身分，陳時中說，「相信人民素質」，大家很常問這樣的問題，但基本上這就是一個指引和規範，是為自己好也為了別人好。他提到，像是高雄建議車內對角線才能脫口罩飲食，「確實有些過度嚴格」，民眾也不易遵守。

陳時中再次提醒，惟非同住家人同車時，還是要維持飲食社交距離，一次只能有一人脫口罩。