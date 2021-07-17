「想學網紅」4屁孩闖小7藍白拖上鮮食櫃PO網　店家被罵爆大反擊

▲詹姓、龍姓男子去年3月夥同2少年在中壢某小七，將腳上拖鞋放置鮮食櫃拍照並PO網，店家怒提告。（圖／翻攝自臉書《靠北7-11》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市詹姓、龍姓男子去年3月間夥同2名少年疑似太無聊，佯裝顧客進入中壢區某家7-11超商，卻趁店員不注意之際，將腳上黑色與藍白拖鞋放鮮食櫃拍照上傳臉書，網友質疑超商對食物管理不當與食物不潔紛紛留言抨擊，店家在臉書發現後查出是詹男等4人所為怒而報警提告；詹男偵訊時辯稱「只是想學網紅」，桃檢偵結依加重誹謗罪嫌將詹、龍2男起訴，2少年送少年法庭審理。

檢警調查，24歲的詹姓男子、19歲的龍姓男子去年3月26日凌晨1時許，夥同黃姓與辛姓少年進入中壢區福德路某家7-11超商內，見店員不備偷偷將腳上黑色涼鞋與藍白拖鞋放置鮮食櫃架上，旁邊還有飯糰、香蕉等食物，再以手機拍照後取回拖鞋步出超商，並將照片上傳至臉書，引起不少網友撻伐，質疑超商對食物管理不當，紛紛在臉書留言「你們這樣把鞋子放在這裡不嫌髒嗎？早上進貨都是放吃的，你這樣誰敢買啊！」還有網友怒斥「這家店死定了！」等語，超商業者獲悉後報警。

中壢警分局據報後調閱監視器發現是詹男等人所為，循線傳喚4人到案說明後依誹謗罪嫌函送桃檢偵辦；詹男在檢方偵訊時辯稱，因網路上有類似影片，只是想學網紅。龍姓男子與2名少年則證稱，是詹男提議，他們只是配合等語。檢察官審酌詹男等人惡行足以使不特定人誤認超商對食物管理不當與品質不潔等負面形象，偵結依加重誹謗罪嫌將詹、龍2男提起公訴，同案2名少年則移請少年法庭處理。

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