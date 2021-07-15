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大觀音亭暨祀典興濟宮虎爺聖誕　廟方歡迎信眾臉書PO照互動

▲祀典興濟宮虎爺深受信眾敬愛，往年聖誕信眾都會準備炸雞供品祝壽，今年因疫情未能開放信眾入內參拜，廟方鼓勵信眾PO照一起在臉書互動。（圖／資料照，記者林悅翻攝，下同）

▲祀典興濟宮虎爺深受信眾敬愛，往年聖誕信眾都會準備炸雞供品祝壽，今年因疫情未能開放信眾入內參拜，廟方鼓勵信眾PO照一起在臉書互動。（圖／資料照，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情三級警戒微解封，祀典興濟宮第1位神明虎爺聖誕為7月15日（農曆六月初六），雖然沒有出現像往年供品數百盒炸雞盛況，也未能開放信眾入內參拜，加上防疫時期，廟方希望民眾精簡供品，仍有不少信眾買炸雞祭拜，廟方鼓勵信眾貼家中祭拜虎爺照片，一起在臉書粉絲專頁互動。

▲祀典興濟宮虎爺深受信眾敬愛，往年聖誕信眾都會準備炸雞供品祝壽，今年因疫情未能開放信眾入內參拜，廟方鼓勵信眾PO照一起在臉書互動。（圖／資料照，記者林悅翻攝，下同）

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祀典興濟宮虎爺造型可愛又不失威嚴，雖有下壇將軍、虎爺公等威名，但很多信眾親切稱其為「虎哥」，為非常親民化的神明之一，自從傳出有信眾準備某品牌炸雞祭拜之後，諸事順利，因此，興濟宮虎爺愛吃炸雞之名聲遠播。

由於虎爺有安宅鎮邪、庇佑生財之說，廣獲信眾膜拜，每年農曆5月中開始，湧入大批信眾參拜，更愛準備炸雞桶為供品，曾有數百盒炸雞擺在廟內，相當壯觀。

▲祀典興濟宮虎爺深受信眾敬愛，往年聖誕信眾都會準備炸雞供品祝壽，今年因疫情未能開放信眾入內參拜，廟方鼓勵信眾PO照一起在臉書互動。（圖／資料照，記者林悅翻攝，下同）

去年雖有疫情，但廟方還能舉辦擲筊杯得炸雞活動，聖誕當天舉辦「乞虎祈福」迷你虎爺擲筊活動，吸引很多信眾參加。今年疫情嚴峻，宗教活動一律不准舉行，每年盛況空前熱鬧的場面不再，但還是有信眾準備炸雞前來參拜，熱情不減。

有信眾指出，神明聖誕規模不如往常，令人欷歔，但是廟方鼓勵信眾將自己在家為虎爺祝壽的照片也可貼在臉書上，互相觀摩，在線上辦個「虎哥轟趴」，也是為神明祝壽的有趣方式。

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