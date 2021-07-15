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社會 社會焦點 保障人權

台61線槽車追撞聯結車！車頭全爛駕駛沒事　一度回堵2公里

記者沈繼昌／桃園報導

1輛滿載貨品聯結車15日上午行經台61線北上桃園市新屋區永安高架路段時，疑因機件故障停放路肩，未料後方1輛運送氣體聯結車自後追撞，車頭幾乎撞爛，但2輛聯結車駕駛卻奇蹟似都未受傷，但現場一片狼藉，楊梅警方現場處理時為2名駕駛進行酒測，酒測值皆為零，因追撞聯結車停在內側車道與路肩，警方封閉車道後處理，導致後方車流回堵約2公里，至於肇事原因正由警方調查釐清中。

▲1輛滿載貨品聯結車15日上午7時許，疑因機件故障在台61線北上56公里處路肩停放，卻遭後方載運氣體聯結車追撞，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲1輛滿載貨品聯結車15日上午7時許，疑因機件故障在台61線北上56公里處路肩停放，卻遭後方載運氣體聯結車追撞，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲滿載貨品聯結車15日上午停放在台61線北上56公里處路肩，遭後方聯結車追撞，肇事聯結車車身也嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲滿載貨品聯結車15日上午停放在台61線北上56公里處路肩，遭後方聯結車追撞，肇事聯結車車身也嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警分局交通分隊指出，15日上午7時27分，30歲的田姓男子駕駛聯結車載運貨品行經台61線快速公路北上56.1公里高架路段，亦即是新屋區永安路段，疑因機件故障停放在路肩處，未久，後方由51歲楊姓男子駕駛載運氣體之聯結車來不及閃避自後追撞，後方聯結車車頭嚴重毀損，零件散落一地。

▲滿載貨品聯結車15日上午7時許在台61線北上56公里處路肩停放，遭後方滿載氣體聯結車追撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲滿載貨品聯結車15日上午7時許在台61線北上56公里處路肩停放，遭後方滿載氣體聯結車追撞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方到場後，幸運的是，2輛聯結車駕駛都奇蹟似未受傷，但車輛均嚴重受損變形，員警為2人進行酒測，酒測均為零，部過車禍意外發生時正值上班尖峰期間，這起交通事故造成內側車道與路肩封閉，後方車流回堵約2公里，警方立即通報警廣與交控中心引導民眾改道行駛，至於事故發生原因與責任歸屬則有待警方調查釐清。

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