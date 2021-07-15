腥夫外遇高調自拍裸照！小三怒嗆毆正宮　逼腥夫拍妻裸照下場曝

▲桃園市郭姓人夫4年前與妻子結婚，婚後妻子為其連生3子女，但郭卻與高姓小三外遇。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市郭姓男子4年前與妻子結婚，妻子為其連生3女子，郭男不思好好照顧妻小，甚至還在妻子懷第三胎時與高姓女子產生婚外情，郭妻後來查出丈夫與小三自拍裸照心碎不已，後來從行車紀錄器錄音得知小三揚言要修理郭妻，甚至逼迫郭拍攝郭妻裸照要脅，郭男竟然回稱「不要讓妻子受傷太嚴重」等語，郭妻怒告求償百萬元，桃園地院法官審結判處2人須賠償30萬元，還可上訴。

郭妻指控，他與郭姓丈夫於2017年5月間結婚，婚後育有3名子女，婚姻關係仍存續中，郭竟趁她懷第三胎時，與高姓小三有婚外情，當時她覺得郭怪怪的，但礙於佑照顧2名年幼子女與懷孕瑣事未有多想，未料第3個孩子出生僅3個月，意外發現郭竟然與高姓小三自拍裸照，經她質問後，郭坦承與高女外遇已有1年。

隨後，郭妻於去年約8、9月間，無意間在行車記錄器聽到郭男與小三在車內對話，小三提議要修理她，郭男不僅未阻止，竟說「不要傷害到小孩，因她還要接送小孩，不要讓她受傷太嚴重」等語，小三甚至逼迫郭男拍妻子裸照，以作為日後威脅手段，郭妻為此心碎不已，認為郭男背叛婚姻，高女介入他人家庭，竟不思悔反欲企圖加害，憤而怒告2人並求償1百萬元。

郭男在法官審訊時未出庭也未具狀說明或陳述。高女則辯稱是郭男騙她還單身，導致其身陷其中，期間至少半年以上；至於在車上說要傷害郭妻，則是因為當時面臨勞資糾紛，承受各方壓力，所以才說出不理性言語，況且也未真的做出任何傷害郭妻情事。

法官審酌，從2人自拍裸照研判，可知道兩人交往已逾越一般男女友誼，認定兩人侵害郭妻之配偶權，審結兩人需賠償郭妻30萬元，本案還可上訴。

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