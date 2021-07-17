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社會 社會焦點 保障人權

6人高唱：祝你生日快樂...秒杯具！K歌費36萬　現場曝光

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市6名越南籍移工15日晚間在蘆竹區一處公園為同鄉友人慶生，圍著壽星唱生日快樂歌時都脫下口罩，但因聲音太吵遭檢舉，蘆竹警方趕到現場查看，因6人都摘下口罩，現場被員警拍照存照，6名移工當場傻眼辯稱以為疫情已趨緩，而且才脫下口罩一下下，結果可能面臨每人高額6萬元罰鍰，警方依違反傳染病防制法函送桃園市衛生局進行裁罰。

▲桃園市6名移工15日晚間在蘆竹區一處公園幫友人慶生，結果脫下口罩圍著唱生日快樂歌時遭趕來員警當場查獲，依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市6名越南移工15日晚間在蘆竹區一處公園幫友人慶生，結果脫下口罩圍著唱生日快樂歌時遭趕來員警當場查獲，依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警分局男派出所15日晚間10時許接獲報案指稱，6名越南籍移工為慶祝同鄉友人生日，等不及7月26日解封，跑到公園席地而坐，脫下口罩高唱生日快樂歌，因為聲音太吵雜，當場被附近鄰居察覺檢舉。

▲桃園市6名移工15日晚間在蘆竹區一處公園幫友人慶生，脫下口罩唱生日快樂歌被員警當場查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市6名越南移工15日晚間在蘆竹區一處公園幫友人慶生，脫下口罩唱生日快樂歌被員警當場查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警到場時，6名越南移工歡樂氣氛瞬間凝結，員警當場將6人依違反傳染病防制法函送桃園市政府衛生局裁罰；但移工們認為，才脫下口罩一下子就被罰，以為疫情已緩和且中央宣布微解封，誤會已解封才到公園慶生。

蘆竹分局南崁派出所員警耐著性子解釋說明，目前疫情狀況與相關防疫規定。最後這6人在戶外未戴口罩行為，還是遭到員警函送裁罰；蘆竹警分局呼籲，目前疫情尚未趨緩，全國仍處於第三級警戒狀態。請確實遵守防疫規定，外出應全程配戴口罩，保持安全社交距離，且應避免群聚。

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