超商影印插隊被拒絕！她拍照公審「有這樣的人？」遭千人罵爆

▲原PO拍下婦人操作機台的畫面，並發文公審「真的覺得很自私」。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

台北一名女網友16日去超商影印，但前面一位婦人正操作機台寄件，帶了10多件貨物，看起來還要很久。原PO便詢問婦人可否讓她先操作，因為她只要影印一張A4紙，速度很快，怎料對方堅持不給插隊。事後，她發文公審婦人霸佔機台、太過自私，不料卻遭網友一面倒砲轟。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她的文件已經上傳雲端，只要掃描即可列印，而且只有A4一張紙，操作起來應該不到20秒，因此詢問婦人「是否能先借我影印，很快就好！」但婦人一口回絕，「不行，小孩在家等我」。

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原PO繼續拜託，「我這一下下很快就好，不會影響你太多！」但婦人堅持，「沒辦法，我還有小孩要照顧」。原PO無計可施，只好走到比較遠的超商影印，「結束回來的時候，她才剛離開原先這個超商，（全程）少說也有20分鐘」。

原PO不禁抱怨，大家有遇過這樣的人嗎？霸佔機台，真的覺得很自私，「的確是她先來的沒錯，但機器也是大眾共用的，總不能一個人霸占吧？」

許多網友看完紛紛留言，「先來後到，讓你是好心，不讓是應該」、「自私的人說人自私」、「先來後到，插隊不成見笑轉生氣」、「看到留言我就放心了」、「為什麼要讓你，天皇老子嗎」、「講個笑話，插隊的嫌不給插的自私」、「我有時候用太久會想說先讓別人用，但禮讓是美德，不是應該的」。

有人則分享身邊案例，「昨天有個男生推了一整車包裹要寄，結果一直讓給後面排隊的人先，不知道他寄完幾點了」、「我曾經在7-11排隊等ATM，當時前面有3個，輪到我時，我剛按密碼，後方排隊的人就靠近說：你可以快一點嗎？不要浪費我的時間！搞得我很緊張...」

還有人說，「類似情況我也遇過，我在銀行刷簿子，因為很久沒刷了，所以要刷比較多頁，結果一位阿桑就問我可不可以讓他先刷，他說很快就好，只需要刷幾筆。我問，『旁邊不是還有一台刷簿機嗎』，他說『不喜歡那一台』」。

文章貼出後，短短12小時就有超過3000人按讚、2400則留言，在臉書上引發熱議。

▼貼文一出，立刻被網友罵爆。（圖／爆廢公社）