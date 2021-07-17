疫苗覆蓋率吊車尾？花蓮：疾管署統計非6都第一　駁斥抹黑

▲花蓮縣政府表示，購買充足的國際認可優良疫苗，鼓勵民眾接種，才是戰勝疫情的真正解方。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府引用疾管署資料，針對民進黨黨工假扮民間人士，引用特定媒體疫苗庫存數據，抹黑花蓮縣政府疫苗施打及覆蓋率吊車尾一事，提出嚴正駁斥與抗議，除要求立即更正、道歉外，更希望批評者提出正確統計數據，不要混淆視聽，同時呼籲全國人民齊心防疫，中央更應正視疫苗不足的問題，唯有購買充足國際認可優良疫苗及化解民眾疑慮，鼓勵民眾出來接種疫苗才是戰勝疫情的正解。

立委傅崐萁也表示，民進黨引用特定媒體不實疫苗庫存數據，抹黑花蓮縣疫苗施打及涵蓋率，刻意掀起防疫的政治口水論戰，但是依疾病管制署正確數據，花蓮是本島非六都疫苗施打整體涵蓋率的第一名。

▲截至15日上午10時統計，花蓮整體疫苗涵蓋率21.1％，全台第2也是非六都縣市第1名。

花蓮縣政府表示，根據衛福部疾管署的統計資料顯示，目前台灣人口總數截至6月底為止共23487509人，疫苗接種累計至7月14日已接種第一劑數:4242075人，疫苗覆蓋率18.06%，而花蓮縣總人口數323252人，疫苗接種累計至7月14元已接種第一劑人數為68040，疫苗覆蓋率21.1%，高於全國疫苗覆蓋平均值，涵蓋率更為本島非六都第一名！此外，中央疫苗配發累計至7月14日總共85490劑，尚未施打14950劑，庫存僅17.5%，並非有心人士抹黑所說是全台吊車尾。

▲截至16日下午1時，花蓮施打涵蓋率為22％，高於15日全國平均的18.5％。

花蓮縣政府強調，國內新冠疫苗不足，政府自購量少、到貨率低，且現有國內疫苗絕大多數為友邦贈予援助應急，所以鴻海、台積電、慈濟等民間企業團體、地方縣市政府才會主動申購自救捐贈。況且面對變種病毒來勢洶洶，以及未來新冠病毒恐流感化的趨勢，現有的疫苗數恐怕還是遠遠不足，反觀鄰近的日本人口1.26億，疫苗購買3億6400萬劑，是人口的三倍之多，更三次援助贈送我國疫苗，但日本疫苗涵蓋率僅31.8％，卻沒人責怪日本政府，因為疫苗充足，是民眾的施打意願問題。

花蓮縣政府指出，購買充足的國際認可優良疫苗，化解民眾接種疫苗的疑慮及思考如何鼓勵民眾出來接種疫苗，才是戰勝疫情的真正解方，近日中央疫苗意願調查及預約平台才上線，分梯次開放18歲以上民眾登記，然而疫苗不足，種類稀少，民眾搶登記莫德納，支撐社會的青壯年族群疫苗施打不斷延後，花蓮縣政府呼籲中央應支持地方政府循鴻海、台積電模式，協助洽購國際疫苗，即早建立全國疫苗防護圈，也希望有心人士停止抹黑，此時此刻應不分藍綠共同防疫。

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