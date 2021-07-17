花59天守住！台灣沒封城「根本防疫強手」　網揭1關鍵：比例真的高

▲台灣三級警戒已經兩個月。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

5月19日至今，全台已經三級警戒59天了，經過兩個月的努力，疫情總算從三位數壓回雙位數。就有網友發文表示，台灣在沒有封城的情況下，就將疫情壓下來，「算是防疫高手嗎？」貼文一出，立刻引發熱議，其中還有網友指出重要關鍵，「主要是人民真的自動戴口罩」、「主要還是台灣人民自律，不過還是要靠疫苗解決問題」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣在兩個月疫情壓制算強嗎」為題丟出討論，提到台灣剛升至三級警戒時，曾自信喊出「看好了世界」，雖然最終未能在兩週就解封，但是，國外似乎也沒有在「未封城」的情況下，兩個月內將疫情壓下來，「台灣算是防疫強手嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「台灣人比較怕死」、「坦白說真的蠻強的，但跟政府關係不大」、「很強，但疫苗是最終解」、「要上班還能壓下來，不強嗎」、「還好，放開之後不反彈才強」、「不一定是素質高，但台灣人怕死是真的」、「非常強！但總有人酸沒有清零」。

▲不少網友大讚台灣人很自律。（圖／翻攝自PTT）

其中，也有許多網友認為，台灣會有這樣的防疫成效，還是要歸功於自律的大家，「很強，台灣人素質真的高」、「和世界的差別，就是台灣人在這件事守規矩」、「主要還是靠大部分人民自律」。也有網友回文表示，台灣人的防疫意識高，大家戴口罩、眼罩（護目鏡）的比例真的很高。

據了解，台灣自6月25日起，已連續22天確診數為雙位數。這波疫情從5月15日開始，當日新增180例本土病例，19日全台雖然升至三級警戒，但往後一個月確診數不減，6月初為最高峰，一直到6月底才開始下降。不過時隔兩個月，台灣就將確診數壓下去，也讓不少人樂觀相信降級、解封的日子不遠了。