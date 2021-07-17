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新北昨4萬人完成接種！今預約率達九成　侯友宜：AZ莫德納都有保護力

▲▼新北市長侯友宜赴三峽視察疫苗施打情況。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜赴三峽視察疫苗施打情況。（圖／新北市府提供，下同）

記者蔡文鈴／新北報導

中央公費疫苗預約平台7月16日起開放第9類、第10類民眾接種新冠肺炎疫苗，新北市共有19萬人登記預約施打，昨（16）日接種首日約有4萬多人完成接種；市長侯友宜17日一視察三峽區接種狀況，根據預約統計來估計預約率達九成，他也鼓勵民眾踴躍施打，不管AZ或莫德納都有足夠保護力。

新北市7月16日起全面採用中央「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」預約，安排從7月16至17日以及7月19至21日共5天進行施打。經統計這一波新北市登記意願人數共23萬3千人，預約人數19萬5千人，預約率82%，7月16日第一天約有4萬多人完成接種。

新北市規劃安排了30處中大型社區接種站、29區衛生所、36家醫院及262家診所共達357處接種點，方便民眾可以依需求預約施打。侯友宜17日前往三峽區北大國小疫苗接種站關心疫苗接種情況，依各場域預約統計來看，診所及衛生所預約率高達九成以上，社區接種站及醫院平均則為七成五，要特別謝謝所有接種點工作人員及醫護人員辛勞，細心規畫安排舒適的施打動線和環境，守護民眾健康。

侯友宜提醒，疫苗接種後一般約2週後身體開始產生保護力，當群體中超過一定比例的人因接種疫苗或而對疾病有抵抗力，將可大幅降低疾病傳播力，達到群體免疫效果，現行國內施打的不論AZ或是莫德納兩種疫苗都可提供足夠的保護力，鼓勵符合資格的市民朋友儘快接種疫苗，保護自己也是保護大家。

新北市衛生局提醒，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」須先完成意願登記，才能在接到簡訊通知後進行預約。系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。

第三輪意願登記延長至7月19日中午12時進行第三輪結算，並自7月20日起陸續以簡訊通知符合資格的民眾進行預約接種，可接種疫苗為AZ疫苗，呼籲民眾收到簡訊通知者，請備妥健保卡、讀卡機，進行線上預約。也可以運用「健保快易通」APP，或是持健保卡，在超商事務機、各地區衛生所、以及參加該系統服務之健保特約藥局，進行預約登記。

預約成功的民眾，應備妥身分證及健保卡，如為第二劑接種者，亦請攜帶接種紀錄卡，依照預約的時段前往接種站施打，以避免人潮擁擠及群聚，現場等待時，請全程戴口罩及保持社交距離。

▲▼新北市長侯友宜赴三峽視察疫苗施打情況。（圖／新北市府提供）

▲▼新北市長侯友宜赴三峽視察疫苗施打情況。（圖／新北市府提供）

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