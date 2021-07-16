超級野火炙燒美加西部　消防整備提升至「最高等級」

▲美國俄勒岡州野火肆虐。（圖／路透）



文／中央社

美國與加拿大西部的野火季節最近猛烈展開後今天情況加劇，消防官員已將整備工作提升到最高等級，這是10年來首度這麼早就採取這種行動。

美國俄勒岡州在乾旱與風勢助長下爆發巨大火勢，加州一起新野火威脅到2018年坎普野火（Camp Fire）的受災社區；加拿大軍方也展開疏散民眾行動。整個地區都受到連續熱浪的影響，專家說，全球暖化導致這種情況加劇。

率隊對抗俄勒岡州「靴筒山大火」（Bootleg Fire ）的赫瑟（Joe Hessel）表示：「火勢還會擴大，極度乾燥的植被和天氣對我們非常不利。」

靴筒山大火位於波特蘭（Portland）南方約250英里處，已吞噬了22萬7000英畝土地，面積相當13萬個足球場，目前是美國境內延燒的最大火勢；大火冒出的濃煙由太空中都可以看到，籠罩毗鄰的華盛頓州和愛達荷州部分地區。

當局遠從舊金山調遣消防人員來支援滅火，因為炎熱、乾燥和風勢助長大火在乾旱的林地「極度」蔓延。

火勢在一個多星期之前開始，目前僅控制住7%，已經燒毀21間民宅，另外對近2000間房舍造成威脅。

在加拿大方面，軍方消息人士告訴法新社說，目前軍隊正參與卑詩省的疏散工作，這是今年大火爆發以來的首次。

由於森林大火造成濃煙，卑詩省許多地方都發布空氣品質惡化警報。

至今天下午為止，全省已出現309處起火點，其中23處是在最近兩天才發生的。

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