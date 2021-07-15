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【廣編】雀巢茶品做你的神隊友　爆涼解悶一次滿足

▲▼雀巢,茶品,寶特瓶,SWITCH,解封,防疫,SWITCH。（圖／雀巢提供）

▲只要2瓶雀巢茶品指定活動商品，登錄發票抽SWITCH主機等1,200個獎項。

圖、文／雀巢提供

微解封逐步開放，悶壞了的大家紛紛開始規劃活動行程，有限度的外出走走透透氣，當然也有人選擇防疫宅在家，居家辦公、居家運動、追追劇，有限度的微解封一起拯救台灣！不過，夏日高溫一天比一天熱，毒辣的陽光讓人卻步，居家防疫煩悶的心情也讓人煩躁，想來點消暑的元素，解除這煩悶感嗎？走進超商或超市，選購2瓶冰涼的雀巢茶品寶特瓶系列商品，解FUN你的防疫新生活，爆涼解悶一次全都Get。

雀巢茶品邀請全民一起參加「喝雀巢茶品 週週抽SWITCH」登錄發票抽獎活動。即日起至2021/9/30，購買雀巢茶品寶特瓶指定商品任2件，即可參加活動。連續抽10週，共1,200個獎項，越早登錄，中獎機會越高。活動詳情可上http://www.sp-mdlotterynestea.com.tw/查詢。活動獎項包括頭獎為市價16,180元的任天堂SWITCH主機及健身環大冒險套裝（乙組／週）、貳獎為Line Points 500點（20組／週）、參獎為Line Points 30點（100組／週）。

今年夏天雀巢茶品要當大家的神隊友，不管是清涼暢快的「雀巢檸檬茶」、消費者心佔率最高的上市新品「雀巢雪梨茶」，或是擁有不易形成體脂肪健康認證的「雀巢蜜香漾烏龍」等多種飲品選擇，只要選購指定寶特瓶系列飲品2瓶，即可享抽獎機會。

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