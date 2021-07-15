快訊／確診婦2天赴萬華機車行「沒戴口罩聊天」　黃珊珊坦言「比較擔心」

記者袁茵／台北報導

台北市政府15日下午公布最新足跡，案15426曾經於7月6日、7月7日到過萬華區廣州街某機車行，此外7月6日、7月7日、7月8日也去過全聯西門町店。台北市副市長黃珊珊表示，該確診者去萬華某機車行時，「好像有沒戴口罩狀況，這是我們比較擔心的。」

台北市政府15日於衛生局網頁發布確診個案公共場域活動史，案15426曾於7月6日至7月7日在中午12時50分至下午1時10分到過萬華區廣州街某機車行；7月6日至7月8日於下午1時至晚間11時30分到過位在萬華區長沙街2段的全聯西門町店。

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊主持，並對北市最新疫調足跡、環南市場第三次PCR、疫苗混打亂象、衛福部稱7月26日降級不無可能等議題做回應。

針對案15426，黃珊珊表示，這是一位婦人，先生7月11日確診，所以她後來同時間被居隔匡列，不過7月13日左右有一點不舒服，7月15日做篩檢確診，並往前推足跡。

黃珊珊說，案15426在7月6日至7月7日中午12時50分至下午1時10分到過萬華區廣州街某機車行，除了看車子之外還跟老闆聊天、做現金交易，「的確好像沒戴口罩狀況！這是我們比較擔心，若有一般民眾到此接觸會有風險。」

黃珊珊提及，案15426也在7月6日至7月8日於下午1時至晚間11時30分赴萬華全聯西門町店上班，希望這段時間有去全聯西門町店的民眾，注意自身時間，若有身體不舒服就馬上出來篩檢，或是趕快就醫。

▼案15426足跡。（圖／北市府提供）

