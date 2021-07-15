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726若解封全靠1件事！鄉民嘆「跌倒還被政府笑」：人民會記在心裡

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲國內疫情趨緩，許多網友認為726能順利解封或降級 。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心今（15日）公布，國內新增14例本土病例，再創三級警戒以來新低紀錄，外界也期盼726能順利降級或解封。對此，就有網友發文表示，看來726解封應該是沒有問題了，全世界沒有像台灣人這麼自律的，話鋒一轉「拜託屆時收割政府別再出來收割了，疫苗這筆帳，人民都會記在心裡！」

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，今日新增之14例本土病例，其中7例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為8例男性、6例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，發病日介於今年7月7日至7月14日。

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個案分布以台北市9例為最多，其次為桃園市3例、新北市2例；其中11例為已知感染源、3例調查中，相關疫情調查持續進行中。指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月13日累計公布14,103位確診個案中，已有12,083人解除隔離，解隔離人數達確診人數85.7%。

▲▼有鄉民發文指出，726若能順利解封全靠1件事。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

▲有鄉民發文指出，726若能順利解封全靠1件事。（圖／翻攝批踢踢八卦板）

今日新增確診數再創本波疫情新低！對此，就有網友在批踢踢八卦板以「726能解封都是靠人民自律吧？」為題發文表示，「看來726應該是解封沒有問題了，全世界沒有像台灣人這麼自律的，別國打疫苗是愛打不打，台灣是拼了命要打！搶殘劑疫苗跌倒還要被政府笑。」原PO指出，拜託到時候順利解封後，政府別再出來收割，「擋疫苗這筆帳，人民都會記在心裡的！」

貼文一出，引起許多網友紛紛留言，「人民素質高」、「台灣真的是自律很多，短時間可以壓到這個數字真的不簡單」、「明明疫苗沒很多，覆蓋率也沒很高，是台灣人太怕死嗎」、「台灣人意識真的很強」、「台灣政府是世界上最輕鬆的 只靠人民」、「台灣人就是貪生怕死，所以口罩戴好戴滿」、「台灣人民一直在幫政府擦屁股」。

針對三級警戒7／26能不能如期降級？指揮中心今表示，還要觀察相關措施是否順利執行，現在整個防疫計畫都必須涵蓋場所裡萬一出現確診者後，相關後續處理機制，包括留置的獨立空間和後送處理，都會納入檢視，做綜合評估。

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