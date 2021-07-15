北市明早10點啟動「台北通預約疫苗」　直連唐鳳系統「免填資料」

記者袁茵／台北報導

行政院政委唐鳳日前推出中央疫苗預約系統，因此台北市網路預約疫苗系統於15日功成身退。台北市長柯文哲15日宣布，16日將開放使用台北通預約疫苗登記，只要經過一次認證，就可以直接介接唐鳳疫苗預約系統，就算中央未來推新的APP，也可以實名制介接。

柯文哲15日在防疫記者會中宣布，今起台北市網路預約系統要功成身退，畢竟中央有自己的預約系統，不可能台北自己搞一個；不過雖然有中央的系統，但可以在此基礎上提出更好服務，16日上午10時開放民眾使用台北通預約疫苗登記。

▲台北通疫苗預約。（圖／北市府提供，下同）

柯文哲提及，目前民眾若要使用1922公費疫苗預約系統，必須下載健保快易通輸入一堆資料，而北市從一開始就知道，要建立ICT系統，最重要是建立標示認證系統，而台北通是實名制，「我們不可能去市場下載一個APP，去醫院又一個APP，打疫苗再下載APP，下載後又要填資料。」現在開放使用台北通，只要經過一次認證，就可以連上唐鳳疫苗預約系統一次解決，且「連上去不用填資料，因為台北通就有。」

柯文哲說，未來中央不論出現何種新APP，就不用重複下載APP，只要下載台北通就可以，呼籲民眾若要在台北市生活愉快，建議下載「一卡（悠遊卡）、一通（台北通）、一付（悠遊付）」各自串連，把整個實名制系統建立起來。

北市資訊局長呂新科表示，民眾可使用台北通進行疫苗預約作業，取代去藥局、便利商店，預約服務也很簡單，透過APP點選後，預約結果會回送至台北通，便於民眾預約管理跟查詢。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

