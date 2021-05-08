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雀巢經典茶品魅力席捲東東森森好朋友生活節　與民眾同樂High到爆

▲▼2021東東森森好朋友生活節 愛之味。（圖／記者屠惠剛攝）

▲雀巢經典茶品魅力席捲「東東森森好朋友生活節」，愛之味攤位人潮滿滿。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

消費中心／新北報導

由《ETtoday新聞雲》主辦的「東東森森好朋友生活節」今（5/8）在新北市民廣場熱鬧登場！多久沒有跟好友一起Party了？悶了整整一年的心情終於可以好好放鬆，在母親節前夕，來新北市民廣場跟ETtoday吉祥物「東東」、「森森」一同享受一場充滿音樂、遊戲、歡樂的頂級饗宴，不僅有重量級的歌手雲集，還有《聲林之王》人氣選手登台演出，《料理之王》選手也將在現場與大家同歡，超強攤位各類闖關遊戲更是好玩且好禮拿不完！

▲▼2021東東森森好朋友生活節 愛之味。（圖／記者屠惠剛攝）

「東東森森好朋友生活節」於上午11點盛大展開，一早就有許多民眾前來現場卡位，除了等待偶像登場，也迫不及待奔向各攤位一探究竟，活動開始不久，愛之味攤位前就已湧現滿滿人潮，攤位上滿滿的經典雀巢茶品發揮擄獲全年齡層的魅力，讓大人小孩都無法抗拒，愛之味攤位更安排了趣味遊戲，並於《ETtoday新聞雲》線上直播，民眾無論是在新北市民廣場現場或是手機前都能跟愛之味一起同樂。

▲▼2021東東森森好朋友生活節 愛之味。（圖／記者屠惠剛攝）

▲趣味丟球遊戲讓民眾玩得不亦樂乎。

廣受消費者喜愛的愛之味，今日在「東東森森好朋友生活節」攤位安排趣味闖關遊戲，消費者填寫完問卷後即可玩丟球，丟中產品特色兩球就能獲得熱賣品項雀巢雪梨茶或雀巢蜜香漾烏龍一瓶，攤位前長長人龍都在摩拳擦掌、等著發揮「神射手」之力！

▲▼2021東東森森好朋友生活節 愛之味 直播。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼2021東東森森好朋友生活節 愛之味 直播。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼2021東東森森好朋友生活節 愛之味 直播。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《ETtoday新聞雲》直播現場，主播與民眾一同比拼，引來大批人潮爭相目睹趣味畫面。

《ETtoday新聞雲》直播現場，ETtoday新聞雲主播來到愛之味攤位前與排隊民眾一同玩丟球，看到民眾的準度相當不錯，主播也不甘示弱馬上來挑戰，沒想到兩位主播都展現超強實力，讓現場工作人員大呼：「好厲害！」雖然下午下起短暫陣雨，卻絲毫不減民眾排隊興致，更引來大批人潮爭相一睹趣味畫面。

▲▼2021東東森森好朋友生活節 愛之味。（圖／記者屠惠剛攝）

雀巢茶品延續經典的水果茶品牌印象，雀巢雪梨茶一推出就成為網友「心占率」最高茶品，精選斯里蘭卡紅茶葉和清甜雪梨汁，風味清新、口感清爽；雀巢蜜香漾烏龍無糖特性深獲不嗜甜的消費者喜愛，選用蜜香烏龍茶種，無加糖卻散發清甜獨特蜜果香，茶韻清爽回甘，更獲國家健康食品認證，成為茶品愛好者的首選。

▲▼2021東東森森好朋友生活節 愛之味 直播。（圖／記者屠惠剛攝）

沒有來到「東東森森好朋友生活節」現場也不用失望，現在到7-11購買雀巢蜜香漾烏龍嚐鮮價2件49元，無論明天母親節要怎麼過，都別忘了先去7-11把蜜香漾烏龍帶回家孝敬媽媽。

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