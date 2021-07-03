少女引爆醋醰慘遭6人霸凌！5分鐘摑掌28下　網傻：圍觀還裝可愛

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名16歲的蕭姓少女疑似與友人的男友過於親密，遭到未成年許女撂人教訓，許女邊罵邊摑掌，一旁還有看好戲的同夥，一下照照手機畫片整理頭髮，一下前去助陣幫扯蕭女頭髮，漫不經心，毫不把蕭女遭受霸凌的痛苦放在心上，影片被網友上傳網路，網友驚呼「旁邊同學若無其事？原本清純的女孩，內心是如此暴戾，教育出什麼問題？學校名稱都有不難查啊。」



▲新竹一群中輟生因為爭風吃醋群聚霸凌。（圖／翻攝臉書《韓國瑜網路粉絲後援會》，下同）

影片中加害人許女不斷對被害人蕭女打巴掌，5分鐘瘋狂摑掌將近30下，邊扯髮邊標罵的行徑宛如潑婦罵街，許姓少女有恃無恐，更自報身分證、家門住址，一付天不怕地不怕的樣子，還疑似邊搧巴掌邊喬價錢「1800還是1500？」、「他1800？在場的每個人1000？」…

▲許姓少女(左)不斷對蕭姓少女(右)摑掌，邊打邊罵，如同潑婦般令人傻眼。



5分鐘的影片也引起網友痛批「旁邊同學若無其事？原本清純的女孩，內心是如此暴戾，教育出什麼問題？學校名稱都有不難查啊」、「害怕鏡頭拍不到，網路警察看不到嗎？」、「肉搜，是沒有父母教嗎？可惡」、「肉搜，真的很扯，是地下流氓嗎？打人還在鏡頭前耍可愛，帶眼鏡的也是，連國中的名字都有，肉搜，校長呢？主任呢？受害者一定要大聲講出來，然後提告太過分了」、「口罩也不戴？還抽煙！」

▲蕭姓少女在後面挨打，前面還有圍觀的少女不斷入鏡裝可愛，遭網友白眼。

警方證實，已受理報案，被害人蕭女、不斷摑掌的許女、葉女、劉女以及圍觀的3人皆為未成年少男少女，24日下午一群人相約一處民宅後發生暴力事件。同日晚間警方受理蕭女報案，由於7名少男少女皆屬未成年，警方已依少年事件處理法及傷害罪嫌、妨害自由罪嫌等函送少年法庭。

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