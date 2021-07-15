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屏東阿北夜半路上爬行　忘了回家路…350米走10小時未到家

▲內埔警分局萬巒分駐所警員劉祖祐載陳姓「阿北」回家 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警分局萬巒分駐所警員劉祖祐載陳姓「阿北」回家 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

77歲陳姓「阿北」於某日凌晨4時在萬巒鄉四溝村道路趴行，被晨跑民眾發現擔心他安危，將他扶起並報警，內埔警方趕到，發現他跛腳，說得出住處，卻不知如何回家，警方利用GOOGLE查詢他住處，發現距離約350公尺，卻讓他走了超過10小時，還是到不了家。

▲內埔警分局萬巒分駐所警員劉祖祐載陳姓「阿北」回家 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

內埔警分局萬巒分駐所於12日凌晨4時許受理一件泗溝村吳姓民眾報案稱一名老翁在路上爬行，警員劉祖祐前往查處。

經查這位77歲陳姓「阿北」疑患有失智，時能清楚說出自身年籍資料，但又忘了年次及家中電話，也不清楚他從下午出門後，去了那裡？做了那些事？他雖能念出家裡地址，卻不清楚「如何回家」，其實路倒位置，與他家只有350公尺距離。

熱心報案的吳姓鄉親表示，由於該鄉村道路迂迴，所以不識該阿北；擔心他不良於行，最後體力不支在路上爬，趕緊將他扶起並報警，所幸他未受傷。

劉員查詢警政平台，發現他未被通報協尋，由於已是凌晨，劉員利用GOOGLE指引，將他載回家，在車上阿北還會指引劉員行車方向，但所言不盡可信；明明已到他家，他卻說開錯了，讓警方開始「懷疑人生」。

劉員事後並向鄉公所及內埔區家庭福利服務中心查對，得知陳姓老翁與姪子共住，目前由社福機構進行居家照護，並待疫情趨緩欲轉入長照機構安置。

分局長蔡耀順表示，獨居老人是屏警重視的八大類應關懷族群，肯定同仁深夜積極助人精神，事後並洽查社福機構，讓老翁確實受到社福援助後才予安心結案，殊值嘉許。

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