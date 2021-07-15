　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

牡丹灣Villa遭爆大戶包場用餐18人群聚　照片曝光！屏縣府今稽查

▲客人餐廳群聚 。（圖／民眾提供）

▲客人餐廳群聚。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

7月13日起微解封，屏東縣政府仍維持「餐廳禁止內用」、「 室內不得超過五人」群聚。屏東縣政府1999專線14日接獲檢舉，指屏東縣頂級牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」微解封當晚竟開放餐廳、提供餐具，讓超過10名以上客人自行煮麻辣火鍋跟喝酒情事，違反防疫規定，讓民眾很恐慌。

▲客人餐廳群聚 。（圖／民眾提供）

縣府交通旅遊處表示，上午已派員前往稽查，由於檢舉較具體，將針對入宿名單及相關跡證，逐一勾稽，查有違法，依違反傳染病防治法告發，由衛生局裁處。

對此，牡丹灣villa否認有檢舉情事，「我們都沒讓客人在餐廳用餐，他們其實是去餐廳放東西。我們現在還是按照一般中央疫情中心的規定，用餐都是送到房間去。」

檢舉人說，微解封當天，有一團遊客住進「牡丹灣villa」，包下數間房間，晚上，其他組散客都依照防疫規定，待在客房內用餐，但該團人卻自行攜帶紅酒、麻辣火鍋等食材，在餐廳內用餐，最高曾達18人，讓同住客人感到納悶及恐慌 ，經與在場工作人員閒聊，才得知該群客幾乎每年都來飯店住，是飯店的老顧客，縱然如此，疫情嚴峻，這種行為，擔心成為防疫破口。

縣府交通旅遊處長黃國維上午表示，由於檢舉人相舉事證明確，縣府上午已派遣人員前往稽查，如查獲違反停止室內5人以上，室外10人以上聚會的事實，依違反傳染病防治法第37條第1項第1款。同法第67條第1項第2款，連同場地管理人，可處每人新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

►Her今天推出「SK-II青春露」

ET快訊
警戒解除有望？　衛福部赴院會報告「7月26日後警戒措施」
快訊／即將解封？疫苗接種劑次破17％　指揮中心：月底可達25
疫苗廠牌怎麼選？名醫公開「最佳策略」：男生AZ、女生莫德納
快訊／洗腎患者撕掉接種AZ貼紙混打莫德納　台中市府曝後果
快訊／侯友宜斬傳播鏈　新北篩18萬5千人揪出1228無症狀感
確診者足跡現蹤！　內湖IKEA回應了
BNT談妥前一刻「行政院高層1句話」　台積電、鴻海炸鍋了！
快訊／北市府證實！內湖IKEA、好市多都有確診足跡　今暫停營
只有2種人不能打AZ！還在挑？　美女醫氣壞：別搞得像要廝守終

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

勇消陳志帆殉職！靈車鳴笛繞行分隊　近百戰友忍淚列隊敬禮

疫情缺錢騎鐵馬大膽搶超商　變身「蜘蛛人」爬套房窗沿躲查緝

北市女一招旅店白住！鬼扯忘帶卡房客幫開大門　睡12晚只花150元

網紅「青青」前男友是黑幫大哥！情關輸在「放火」...犯案還被逮

疫情期間「姪子」問暖還要送澎湖海鮮　下秒借錢真相他直呼可惡

國學大師南懷瑾之子遭報導為日本黑道洗錢　求償媒體免賠確定

丁允恭酒駕未逮捕僅函送涉特權？檢察官陳宗元：這是合適的作法

桃園男「1人飾3角」哄騙：急需醫藥費！狂榨癡情女27萬

通緝犯遇盤查謊報身分　尿遁跑百米摔倒！2騎士助警壓制

丁允恭酒駕再陷爭議！砲房案淡出政壇　半年前回高雄民間企業工作

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

那對夫妻Nico二胎瞞3個月：怕不穩定..　媽摀嘴淚崩..隔螢幕恭喜女兒「媽媽抱」！

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

撞擊畫面曝！台64砂石車連撞9車小貨車變形...駕駛受困2hrs慘死.mp4

勇消陳志帆殉職！靈車鳴笛繞行分隊　近百戰友忍淚列隊敬禮

疫情缺錢騎鐵馬大膽搶超商　變身「蜘蛛人」爬套房窗沿躲查緝

北市女一招旅店白住！鬼扯忘帶卡房客幫開大門　睡12晚只花150元

網紅「青青」前男友是黑幫大哥！情關輸在「放火」...犯案還被逮

疫情期間「姪子」問暖還要送澎湖海鮮　下秒借錢真相他直呼可惡

國學大師南懷瑾之子遭報導為日本黑道洗錢　求償媒體免賠確定

丁允恭酒駕未逮捕僅函送涉特權？檢察官陳宗元：這是合適的作法

桃園男「1人飾3角」哄騙：急需醫藥費！狂榨癡情女27萬

通緝犯遇盤查謊報身分　尿遁跑百米摔倒！2騎士助警壓制

丁允恭酒駕再陷爭議！砲房案淡出政壇　半年前回高雄民間企業工作

勇消陳志帆殉職！靈車鳴笛繞行分隊　近百戰友忍淚列隊敬禮

高捷黃線現曙光！文山特區連漲18年　「捷運來了」再添柴火

淘寶900元買到電競椅！他坐一年驚見「椅背全塞垃圾」

莫德納市值破千億美元！目標做出「超級疫苗」　用mRNA抗癌抗愛滋

台南安定夜市違規營業　經發局蒐證釐清責任中

警戒解除有望？衛福部赴院會報告「7月26日後警戒措施」

NBA總冠軍戰G4公鹿逆轉勝　米德爾頓狂轟40分扳平戰局

陸上半年「人均可支配收入」增12.6%　失業率5%

煮「東坡肉」招待兒子女友！他慘遭老婆雷霆大罵　網笑：犯大忌

後疫情時代掀「綠旅行」風潮！歐洲國家新玩法　療癒心靈幫大自然減壓

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

社會熱門新聞

慢跑男遭雷擊亡　警懷疑「戴藍芽耳機」惹禍

人妻偷吃人夫車震漁光島！自嘲第1次當小三小王

彰化嬤打莫德納2天後斷氣　家屬要指揮中心提醒這件事

下衣失蹤女大生居檢算錯日期！吞20萬罰單

確診者砍3女護理師！開庭自稱無罪　律師爆：他看到鬼

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

台中富豪新八卦！　1700萬名車「雷神坦克」一車多賣

「牡丹灣Villa」遭爆大戶包場用餐18人群聚

富商買幽靈車位+預售屋　遭騙千萬

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

千萬麥拉倫夜跑北宜　尷尬！第一次入彎就自撞

公公爆料少校媳偷吃！全說事實仍加重誹謗起訴

台中市區微解封驚見「送肉粽」

雲林微解封首日傳砍人　1人遭砍傷送醫

更多熱門

相關新聞

萬安野溪湧戲水人潮　16人未戴口罩

萬安野溪湧戲水人潮　16人未戴口罩

內埔警分局泰武所接獲報案，民眾群聚萬安親水公園戲水，員警沿路查察，雖未違反群聚規定，然有16位民眾未戴口罩，悉數舉發。

陸上半年GDP年增12.7%　符合預期

陸上半年GDP年增12.7%　符合預期

炎夏+疫情冷凍空調師職缺增3成　高中畢業起薪3萬起跳

炎夏+疫情冷凍空調師職缺增3成　高中畢業起薪3萬起跳

疫情來襲國產車受傷進口車成長

疫情來襲國產車受傷進口車成長

雲南增5本土　61人偽造核酸報告

雲南增5本土　61人偽造核酸報告

關鍵字：

牡丹灣villa防疫群聚屏東檢舉疫情

讀者迴響

熱門新聞

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處　可能掀起搶打潮

打莫德納5天曾打止痛針！　71歲婦腦出血送醫

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

24歲當上劉在錫經紀人　他感傷卸任：過去6年盡力了

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

保時捷男被起底！　從事桌遊業、LV掃貨不手軟

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

阿中喊「BNT留給學生」　前台大醫2點原因反對

A女還她清白！　鄭家純硬起來告酸民

更多

最夯影音

更多
高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院
雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面