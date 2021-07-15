牡丹灣Villa遭爆大戶包場用餐18人群聚　照片曝光！屏縣府今稽查

▲客人餐廳群聚。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

7月13日起微解封，屏東縣政府仍維持「餐廳禁止內用」、「 室內不得超過五人」群聚。屏東縣政府1999專線14日接獲檢舉，指屏東縣頂級牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」微解封當晚竟開放餐廳、提供餐具，讓超過10名以上客人自行煮麻辣火鍋跟喝酒情事，違反防疫規定，讓民眾很恐慌。

縣府交通旅遊處表示，上午已派員前往稽查，由於檢舉較具體，將針對入宿名單及相關跡證，逐一勾稽，查有違法，依違反傳染病防治法告發，由衛生局裁處。

對此，牡丹灣villa否認有檢舉情事，「我們都沒讓客人在餐廳用餐，他們其實是去餐廳放東西。我們現在還是按照一般中央疫情中心的規定，用餐都是送到房間去。」

檢舉人說，微解封當天，有一團遊客住進「牡丹灣villa」，包下數間房間，晚上，其他組散客都依照防疫規定，待在客房內用餐，但該團人卻自行攜帶紅酒、麻辣火鍋等食材，在餐廳內用餐，最高曾達18人，讓同住客人感到納悶及恐慌 ，經與在場工作人員閒聊，才得知該群客幾乎每年都來飯店住，是飯店的老顧客，縱然如此，疫情嚴峻，這種行為，擔心成為防疫破口。

縣府交通旅遊處長黃國維上午表示，由於檢舉人相舉事證明確，縣府上午已派遣人員前往稽查，如查獲違反停止室內5人以上，室外10人以上聚會的事實，依違反傳染病防治法第37條第1項第1款。同法第67條第1項第2款，連同場地管理人，可處每人新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

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