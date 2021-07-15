　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

微解封出遊人車增加　里港警加強取締交通違規

▲里港警分局到里港國小大型疫苗施打站進行交通安宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分局到里港國小大型疫苗施打站進行交通安宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

中央疫情指揮中心宣布13日起「微解封」，屏東縣政府警察局里港分局因應出遊人車增加，將針對超速、闖紅燈及違規停車等惡性交通違規行為加強取締及宣導並重作為，確保交通安全。

▲里港警分局到里港國小大型疫苗施打站進行交通安宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分局到里港國小大型疫苗施打站進行交通安宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

根據屏東縣政府警察局110年度1月至6月全縣A1死亡交通事故共發生53件，死亡人數56人，受傷29人；A2傷重交通事故共7592件，受傷1萬零478人。

針對交通事故分析，以闖紅燈、超車等高風險違規行為為主，自實施三級警戒後已2個多月，疫情期間市民「宅在家」共同抗疫，為預防微解封民眾迫不及待外出旅遊，里港分局將針對惡性違規如酒後駕車、超速、逆向行駛、併排停車、闖紅燈等行為，將派遣員警及架設機動測速設備以加強執法力道及見警率，並於尖峰時間於易肇事路口及重要幹道佈設足夠交通崗，提高民眾守法意識。

里港警分局交通安全宣導團因此到里港國小大型疫苗施打站進行交安宣導，提醒民眾交通安全與防疫一樣重要，隨著疫情趨緩、道路人車湧現，不論身處何種管制狀態，駕駛人行經路口均應「慢看停」，並拒絕酒駕、超速、闖紅燈、搶越行人穿越道，確保安全。

分局長楊龍祥表示，即便疫情稍有趨緩，民眾也應珍惜得來不易的防疫成果，儘量減少外出活動，更不要群聚飲酒，增加社區感染風險；非必要外出時，也應遵守交通法規並全程配戴口罩，全力防堵疫情。

►Her今天推出「SK-II青春露」

ET快訊
7／26有望降級？指揮中心提「2大觀察關鍵」：會影響整體評估
快訊／指揮中心公布3架次班機「總到貨疫苗數」
今增14例本土「分佈3縣市」　台北市9例最多！
北市足跡再+1！7／6至7／8到全聯西門町店　3天連待超過1
快訊／今日本土增14例「又創這波疫情新低」　另增6死
LIVE／「AZ+莫德納混打」試驗中！　指揮中心最新說明
快訊／連2天到內湖IKEA！確診足跡曝　Costco、全聯都
江啟臣揪團買BNT被台東打臉　他批：為自己前途不顧地方死活
家門外就有釣場「神秘洞孔曝光」！當地人：一次釣40多尾鰻魚
快訊／8縣市大雨特報！這「3縣市」雨最猛　1圖看懂降雨熱區
快訊／日贈台97萬劑AZ疫苗起飛了！　畫面曝光
新北市花66天「385人確診→清零」！　鄉民讚侯友宜太優秀：

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

微解封出遊人車增加　里港警加強取締交通違規

穿心男才因殺人起訴　醫院狂毆病友再吃官司

花蓮客家文化會館微解封　 「圓入方出」攝影展重新迎賓參觀

台南安定夜市違規營業　經發局蒐證釐清責任中

微解封迎人潮　花蓮市區熱點預置警力疏導交通

阿北自我微解封外出散步體力不支癱坐路旁　疫苗接種卡助返家

阿北晨運突路倒昏迷　警打119變工具人

苗議員曾玟學爆民代插隊打疫苗　徐耀昌：各縣市也有，應從寬認定

台南學甲夜市微解封　南警防疫不鬆懈

快訊／雪隧驚傳火燒車！「拖吊故障車」冒烈焰…隧道南北暫封閉

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

許凱：我要吃妳..撲上床狂吻程瀟　上「Kiss Cam」當眾親下去公開戀情！

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

那對夫妻Nico二胎瞞3個月：怕不穩定..　媽摀嘴淚崩..隔螢幕恭喜女兒「媽媽抱」！

微解封出遊人車增加　里港警加強取締交通違規

穿心男才因殺人起訴　醫院狂毆病友再吃官司

花蓮客家文化會館微解封　 「圓入方出」攝影展重新迎賓參觀

台南安定夜市違規營業　經發局蒐證釐清責任中

微解封迎人潮　花蓮市區熱點預置警力疏導交通

阿北自我微解封外出散步體力不支癱坐路旁　疫苗接種卡助返家

阿北晨運突路倒昏迷　警打119變工具人

苗議員曾玟學爆民代插隊打疫苗　徐耀昌：各縣市也有，應從寬認定

台南學甲夜市微解封　南警防疫不鬆懈

快訊／雪隧驚傳火燒車！「拖吊故障車」冒烈焰…隧道南北暫封閉

7／26有望降級？陳宗彥提「2大觀察關鍵」：會影響整體評估

東奧男足巴西38歲傳奇坐鎮、西班牙有歐國盃悍將　日本梅西拚金

澳洲城市發布「貓宵禁」！寵物貓須24小時關在家　最高罰1.3萬

快訊／陳時中趕赴機場　指揮中心公布3架次班機「總到貨疫苗數」

被批疫苗覆蓋率倒數、庫存一大堆　新竹縣2理由喊冤：數字早動了

宋江與《性／生活》男主撩妹穿搭術！「這牌」皮衣＋衛衣輕鬆帥翻

韓升四級「健身房音樂也限速」！SHINee、BLACKPINK歌太快禁播

台股重返萬八創歷史新高！電金傳齊揚　指數大漲188點收18034點

臉書「豪撒280億」獎勵創作者　盼鞏固社群媒體龍頭地位

今增14例本土「分佈3縣市」　台北市9例最多！

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

地方熱門新聞

議員爆民代打疫苗　徐：各縣市都有

即／雪隧驚傳火燒車！隧道南北暫時封閉

阿北晨運突路倒昏迷　警打119變工具人

台南學甲夜市防疫不鬆懈

台中三越確診男　2處新足跡曝光

阿北自我微解封外出散步　體力不支癱坐路旁

桃園18歲以上市民　明天須完成意願登記

澎湖微解封開放內用　簡餐店、火鍋店通過審核

桃園23男女看夜景遭開單　衛生局一查不罰了

微解封迎人潮　花蓮市區熱點預置警力疏導交通

南警公布測照路段提醒民眾勿超速

穿心男才因殺人起訴　醫院狂毆病友再吃官司

花蓮群震　193線道30K邊坡樹倒落石阻路

台南安定夜市違規營業釐清責任中

更多熱門

相關新聞

口罩戴額頭首例開單　他逛南投慶福寺廟埕被檢舉

口罩戴額頭首例開單　他逛南投慶福寺廟埕被檢舉

防疫三級警戒延長至7月26日，但已有民眾將「微解封」措施當成完全解封、甚至挑戰公權力；林姓中年男子日前未戴口罩，就在南投熱門觀光據點之一的中興新村宮廟前閒晃，警方獲報到場，還故意將口罩戴在頭上、裝瘋賣傻，員警隨後依法查緝、函送主管單位開罰。

花蓮客家會館微解封　攝影展重新開放迎賓

花蓮客家會館微解封　攝影展重新開放迎賓

台南5農場開放又能拍絕美無邊際水池

台南5農場開放又能拍絕美無邊際水池

微解封迎人潮　花蓮市區熱點預置警力疏導交通

微解封迎人潮　花蓮市區熱點預置警力疏導交通

通緝犯遇盤查謊報身分　尿遁跑百米摔倒

通緝犯遇盤查謊報身分　尿遁跑百米摔倒

關鍵字：

屏東里港警察微解封交通安全

讀者迴響

熱門新聞

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處　可能掀起搶打潮

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

24歲當上劉在錫經紀人　他感傷卸任：過去6年盡力了

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

打莫德納5天曾打止痛針！　71歲婦腦出血送醫

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

點名這3類人選莫德納　台大醫揭和AZ對決關鍵

阿中喊「BNT留給學生」　前台大醫2點原因反對

更多

最夯影音

更多
高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院
雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面