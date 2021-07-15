微解封出遊人車增加　里港警加強取締交通違規

▲里港警分局到里港國小大型疫苗施打站進行交通安宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

中央疫情指揮中心宣布13日起「微解封」，屏東縣政府警察局里港分局因應出遊人車增加，將針對超速、闖紅燈及違規停車等惡性交通違規行為加強取締及宣導並重作為，確保交通安全。

根據屏東縣政府警察局110年度1月至6月全縣A1死亡交通事故共發生53件，死亡人數56人，受傷29人；A2傷重交通事故共7592件，受傷1萬零478人。

針對交通事故分析，以闖紅燈、超車等高風險違規行為為主，自實施三級警戒後已2個多月，疫情期間市民「宅在家」共同抗疫，為預防微解封民眾迫不及待外出旅遊，里港分局將針對惡性違規如酒後駕車、超速、逆向行駛、併排停車、闖紅燈等行為，將派遣員警及架設機動測速設備以加強執法力道及見警率，並於尖峰時間於易肇事路口及重要幹道佈設足夠交通崗，提高民眾守法意識。

里港警分局交通安全宣導團因此到里港國小大型疫苗施打站進行交安宣導，提醒民眾交通安全與防疫一樣重要，隨著疫情趨緩、道路人車湧現，不論身處何種管制狀態，駕駛人行經路口均應「慢看停」，並拒絕酒駕、超速、闖紅燈、搶越行人穿越道，確保安全。

分局長楊龍祥表示，即便疫情稍有趨緩，民眾也應珍惜得來不易的防疫成果，儘量減少外出活動，更不要群聚飲酒，增加社區感染風險；非必要外出時，也應遵守交通法規並全程配戴口罩，全力防堵疫情。

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