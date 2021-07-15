通緝犯遇盤查謊報身分　尿遁跑百米摔倒！2騎士助警壓制

▲桃園市林姓男子有毒品等8項前科通緝，中壢警分局興國派出所員警12日巡邏發現盤查，林謊報姓名後藉尿遁逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



桃園市中壢警分局興國派出所員警12日在中壢與觀音區交界處查緝失竊贓車勤務，發現林姓男子見警車靠近神色緊張，員警下車盤查其身分，林男隨口謊報身分，員警核對其身分質疑有異，林辯稱要上廁所，卻轉身拔腿狂奔百米，因體力不支摔倒田間，員警及時拘捕，但林仍企圖脫逃，員警請2名路過騎士協助壓制林男，待支援警力到場後帶回派出所偵訊，查出林男有毒品等8項前科，且為新北與桃園地檢署發布之通緝犯，全案依毒品等罪嫌押解至桃檢歸案。

▲桃園市林姓男子有毒品等8項前科通緝，被員警盤查後拔腿狂奔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局興國所警員邱冠傑12日11時巡邏贓車勤務，在中壢區、觀音區交界處文林路某貨櫃屋前，發現49歲的林姓男子見員警到場神色慌張，且起身想逃避，員警盤查時，林男隨口謊報身分，佯稱想上廁所轉身離去，卻趁員警查核身分時，拔腿往附近田間狂奔。

▲桃園市林姓男子有毒品等8項前科通緝，員警盤查後拔腿狂奔仍因體力不支被逮捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警自後追趕，林男奔跑近百米之後因體力不支摔倒田間，被隨後追趕的員警逮住，但林仍想逃逸拚命掙扎，員警奮力押解至路旁，請2名路過騎士協助壓制，再以無線電呼叫線上警力協助，才將林男帶回派出所偵訊。

警方查出林男有毒品、竊盜等多達8項前科，且被新北與桃園地檢署發布通緝，林男則坦承因被通緝才會四處躲藏，但仍然難逃法網，警方偵訊後已押解至桃園地檢署歸案。

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