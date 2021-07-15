悶壞了？屏東萬安野溪湧戲水人潮　警沿路揪出16人未戴口罩

記者陳崑福／屏東報導

「熱壞了」？、「悶壞了」？有不少民眾不顧防疫規定，未戴口罩到萬安親水公園戲水，內埔警分局一口氣開口16張告發單。

▲萬安野溪戲水 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

內埔警分局泰武所接獲報案，民眾群聚萬安親水公園戲水，員警沿路查察，雖未違反群聚規定，然有16位民眾未戴口罩，悉數舉發。

內埔警分局日前午後接獲民眾報案指稱，在萬安親水公園一堆人群聚戲水，由於仍值三級警戒期間，警方不敢大意，遂指派泰武所員警速馳現場。

警方走沿山公路，遇保安路東行，往萬安村方向，抵達萬安親水公園。在經過萬安一號橋後，確實看到有9個人在萬安溪河床戲水，包含有3名小孩。

經了解，該9個人雖屬不同群聚親友，1群朋友3人，1群家族6人，未違反室外群聚不得超過10人的規定，但來自屏東市的3名遊客未戴口罩，其中阮姓女子看到警方到場，仍續往河床不同方向走去，規避盤查，仍被警喚回，阮等3人全依違反傳染病防治法舉發。

員警再往東行，到萬佳橋附近，看到河床上、河邊共有14個人，他們分別從高雄、九如、萬巒來，有的在野餐、戲水及聽音樂，雖鄉公所日前張貼勸導民眾警戒期間，避免人流移動及勿違反群聚規定，他們「悶壞了」、「熱壞了」，不當一回事，經盤查，雖該14人分屬3群不同的親友，彼此不認識，亦未違反群聚規定，但其中有13人未戴口罩，該分局全數舉發。

分局長蔡耀順表示，炎炎夏季，雖然室內游泳池因警戒仍未解封開放；但在戶外野溪戲水，未有任何救生的設施及人員，存在更多風險，來義鴛鴦瀑布溯溪溺水意外殷鑑不遠，更不宜帶著小孩冒險。另外，在河床戲水很難全程戴口罩，該分局將加強盤查，也呼籲民眾在解封前，應儘量避免人流移動。

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