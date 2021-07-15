　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

悶壞了？屏東萬安野溪湧戲水人潮　警沿路揪出16人未戴口罩

記者陳崑福／屏東報導

「熱壞了」？、「悶壞了」？有不少民眾不顧防疫規定，未戴口罩到萬安親水公園戲水，內埔警分局一口氣開口16張告發單。

▲內埔警分局對戲水未戴口罩遊客開單告發 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲萬安野溪戲水 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

內埔警分局泰武所接獲報案，民眾群聚萬安親水公園戲水，員警沿路查察，雖未違反群聚規定，然有16位民眾未戴口罩，悉數舉發。

▲內埔警分局對戲水未戴口罩遊客開單告發 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲內埔警分局對戲水未戴口罩遊客開單告發 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

內埔警分局日前午後接獲民眾報案指稱，在萬安親水公園一堆人群聚戲水，由於仍值三級警戒期間，警方不敢大意，遂指派泰武所員警速馳現場。

警方走沿山公路，遇保安路東行，往萬安村方向，抵達萬安親水公園。在經過萬安一號橋後，確實看到有9個人在萬安溪河床戲水，包含有3名小孩。

經了解，該9個人雖屬不同群聚親友，1群朋友3人，1群家族6人，未違反室外群聚不得超過10人的規定，但來自屏東市的3名遊客未戴口罩，其中阮姓女子看到警方到場，仍續往河床不同方向走去，規避盤查，仍被警喚回，阮等3人全依違反傳染病防治法舉發。

員警再往東行，到萬佳橋附近，看到河床上、河邊共有14個人，他們分別從高雄、九如、萬巒來，有的在野餐、戲水及聽音樂，雖鄉公所日前張貼勸導民眾警戒期間，避免人流移動及勿違反群聚規定，他們「悶壞了」、「熱壞了」，不當一回事，經盤查，雖該14人分屬3群不同的親友，彼此不認識，亦未違反群聚規定，但其中有13人未戴口罩，該分局全數舉發。

分局長蔡耀順表示，炎炎夏季，雖然室內游泳池因警戒仍未解封開放；但在戶外野溪戲水，未有任何救生的設施及人員，存在更多風險，來義鴛鴦瀑布溯溪溺水意外殷鑑不遠，更不宜帶著小孩冒險。另外，在河床戲水很難全程戴口罩，該分局將加強盤查，也呼籲民眾在解封前，應儘量避免人流移動。

►Her今天推出「SK-II青春露」

ET快訊
快訊／NBA總冠軍戰G4公鹿逆轉勝　米德爾頓狂轟40分扳平戰
張育成棒子火燙　連2天炸裂全壘打
警戒解除有望？　衛福部赴院會報告「7月26日後警戒措施」
快訊／即將解封？疫苗接種劑次破17％　指揮中心：月底可達25
疫苗廠牌怎麼選？名醫公開「最佳策略」：男生AZ、女生莫德納
快訊／洗腎患者撕掉接種AZ貼紙混打莫德納　台中市府曝後果
快訊／侯友宜斬傳播鏈　新北篩18萬5千人揪出1228無症狀感
確診者足跡現蹤！　內湖IKEA回應了
BNT談妥前一刻「行政院高層1句話」　台積電、鴻海炸鍋了！
快訊／北市府證實！內湖IKEA、好市多都有確診足跡　今暫停營

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

投顧老闆夫婦遭擄！欠債千萬住處地下室6煞強押　喊救命女兒報案

勇消陳志帆殉職！靈車鳴笛繞行分隊　近百戰友忍淚列隊敬禮

疫情缺錢騎鐵馬大膽搶超商　變身「蜘蛛人」爬套房窗沿躲查緝

北市女一招旅店白住！鬼扯忘帶卡房客幫開大門　睡12晚只花150元

網紅「青青」前男友是黑幫大哥！情關輸在「放火」...犯案還被逮

疫情期間「姪子」問暖還要送澎湖海鮮　下秒借錢真相他直呼可惡

國學大師南懷瑾之子遭報導為日本黑道洗錢　求償媒體免賠確定

丁允恭酒駕未逮捕僅函送涉特權？檢察官陳宗元：這是合適的作法

桃園男「1人飾3角」哄騙：急需醫藥費！狂榨癡情女27萬

通緝犯遇盤查謊報身分　尿遁跑百米摔倒！2騎士助警壓制

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

那對夫妻Nico二胎瞞3個月：怕不穩定..　媽摀嘴淚崩..隔螢幕恭喜女兒「媽媽抱」！

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

撞擊畫面曝！台64砂石車連撞9車小貨車變形...駕駛受困2hrs慘死.mp4

投顧老闆夫婦遭擄！欠債千萬住處地下室6煞強押　喊救命女兒報案

勇消陳志帆殉職！靈車鳴笛繞行分隊　近百戰友忍淚列隊敬禮

疫情缺錢騎鐵馬大膽搶超商　變身「蜘蛛人」爬套房窗沿躲查緝

北市女一招旅店白住！鬼扯忘帶卡房客幫開大門　睡12晚只花150元

網紅「青青」前男友是黑幫大哥！情關輸在「放火」...犯案還被逮

疫情期間「姪子」問暖還要送澎湖海鮮　下秒借錢真相他直呼可惡

國學大師南懷瑾之子遭報導為日本黑道洗錢　求償媒體免賠確定

丁允恭酒駕未逮捕僅函送涉特權？檢察官陳宗元：這是合適的作法

桃園男「1人飾3角」哄騙：急需醫藥費！狂榨癡情女27萬

通緝犯遇盤查謊報身分　尿遁跑百米摔倒！2騎士助警壓制

全國疫苗預約數據曝光　符合資格佔80.4％、18歲↑意願登記逾689萬人

慕鈺華感念消防員辛勞　攜健康快樂生技捐100箱醫療口罩

修道院堅持參拜辯「神明交代」　白沙屯拱天宮無奈：神進人不進

邁向復甦迎旺季 科技、亞太市場漲聲響起

投顧老闆夫婦遭擄！欠債千萬住處地下室6煞強押　喊救命女兒報案

萬人教師資格考試週六登場！　提早20分鐘到、防疫措施看這邊

連千毅酸雞排妹靠緋聞搏版面！　開嗆：她還做過什麼？

死亡電梯！7歲男童「卡縫隙」慘遭夾殺　爆頭斷頸當場慘死

勇消陳志帆殉職！靈車鳴笛繞行分隊　近百戰友忍淚列隊敬禮

高捷黃線現曙光！文山特區連漲18年　「捷運來了」再添柴火

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

社會熱門新聞

慢跑男遭雷擊亡　警懷疑「戴藍芽耳機」惹禍

人妻偷吃人夫車震漁光島！自嘲第1次當小三小王

彰化嬤打莫德納2天後斷氣　家屬要指揮中心提醒這件事

下衣失蹤女大生居檢算錯日期！吞20萬罰單

確診者砍3女護理師！開庭自稱無罪　律師爆：他看到鬼

即／總統府前發言人丁允恭酒駕肇事　機車騎士送醫

台中富豪新八卦！　1700萬名車「雷神坦克」一車多賣

「牡丹灣Villa」遭爆大戶包場用餐18人群聚

富商買幽靈車位+預售屋　遭騙千萬

快訊／桃園父子起口角 老爸負氣跳池塘不治

千萬麥拉倫夜跑北宜　尷尬！第一次入彎就自撞

公公爆料少校媳偷吃！全說事實仍加重誹謗起訴

台中市區微解封驚見「送肉粽」

雲林微解封首日傳砍人　1人遭砍傷送醫

更多熱門

相關新聞

「牡丹灣Villa」遭爆大戶包場用餐18人群聚

「牡丹灣Villa」遭爆大戶包場用餐18人群聚

7月13日起微解封，屏東縣政府仍維持「餐廳禁止內用」、「 室內不得超過五人」群聚。屏東縣政府1999專線14日接獲檢舉，指牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」微解封當晚竟開放餐廳、提供餐具，讓超過10名以上客人自行煮麻辣火鍋跟喝酒情事，違反防疫規定，讓民眾很恐慌。

喬友大火殉職消防員上午追思會　總統將到場送最後一程

喬友大火殉職消防員上午追思會　總統將到場送最後一程

喬友大火殉職勇消陳志帆告別式　家屬含淚求真相

喬友大火殉職勇消陳志帆告別式　家屬含淚求真相

台中醉男刺殺同事！持刀對峙警狂吼「救命」

台中醉男刺殺同事！持刀對峙警狂吼「救命」

快訊／金門新塘垃圾場火警！濃烈惡臭狂飄

快訊／金門新塘垃圾場火警！濃烈惡臭狂飄

關鍵字：

屏東內埔警察萬安公園口罩告發戲水影音

讀者迴響

熱門新聞

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處　可能掀起搶打潮

打莫德納5天曾打止痛針！　71歲婦腦出血送醫

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

24歲當上劉在錫經紀人　他感傷卸任：過去6年盡力了

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

保時捷男被起底！　從事桌遊業、LV掃貨不手軟

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

阿中喊「BNT留給學生」　前台大醫2點原因反對

A女還她清白！　鄭家純硬起來告酸民

更多

最夯影音

更多
高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院
雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面