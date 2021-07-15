快訊／環南市場會長曝：北市擬定消費者需持「陰性證明」才可入場

▲環南市場第三次大規模篩檢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

環南市場15日進行第三次PCR，替3個熱區約1900人做篩檢，此次由台北榮總負責。環南市場自治會會長林勝東15日表示，北榮已於早上5時30分到場做篩檢，一直都很順暢，已有超過1000人篩檢完畢，有信心環南市場歸零，有跟市場處擬定，未來消費者能否持陰性證明才可入場。不過，北市市場處表示，消費者持陰性證明入場僅是概念。

環南市場15日早上5時30分開始進行第三次PCR，篩檢對象為日前篩出的3名確診者區域，分別於2樓漁產區跟獸肉區，另一名確診者為自治會員工，台北市副市長黃珊珊14日表示，有將這三區做匡列，作為熱區的篩檢。

▲環南市場自治會會長林勝東。（圖／記者林敬旻攝）

林勝東15日上午約9時受訪時指出，早上5時30分北榮就到場做篩檢任務，一直都很順暢，攤商也很配合，已有超過1000人完成篩檢；北市府有交代，可開放周邊里民、沒篩檢的攤商也來做PCR，「我相信（環南市場）今天會歸零，相信清得很乾淨，有信心歸零。」

林勝東表示，環南所有攤商跟從業人員都打過疫苗了，這次應該是最後一次PCR，如果歸零的話，加上疫苗也將發揮作用、產生抵抗力；接下來就是針對入場採購的消費者，目前有跟北市市場處擬定，是否能強制要求消費者持陰性證明才可入場。

▲環南市場第三次大規模篩檢，自治會長林勝東拿出環南市場通行證。（圖／記者林敬旻攝）

台北市長柯文哲日前提及，要對市場做資訊化管理，透過悠遊卡介接中央的健保系統，並設進出管制閘門，於15日起對萬大、濱江、環南3市場先進行測試。對此，林勝東也拿出市場悠遊卡，形容「就像在科學園區上班一樣」，只要嗶一下即可，若篩檢陰性就能入場，篩檢陽性的話感測機器會發出聲響，當下制止進入場內。

關於林勝東提及，有向市場處擬定可否強制消費者持陰性證明才可入場，台北市市場處副處長高群荐回應，先將攤商、從業人員的入場資料上線，消費者部分僅是概念，目前沒有強制消費者做PCR。