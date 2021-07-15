　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／環南市場會長曝：北市擬定消費者需持「陰性證明」才可入場

▲環南市場第三次大規模篩檢。（圖／記者林敬旻攝）

▲環南市場第三次大規模篩檢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

環南市場15日進行第三次PCR，替3個熱區約1900人做篩檢，此次由台北榮總負責。環南市場自治會會長林勝東15日表示，北榮已於早上5時30分到場做篩檢，一直都很順暢，已有超過1000人篩檢完畢，有信心環南市場歸零，有跟市場處擬定，未來消費者能否持陰性證明才可入場。不過，北市市場處表示，消費者持陰性證明入場僅是概念。

環南市場15日早上5時30分開始進行第三次PCR，篩檢對象為日前篩出的3名確診者區域，分別於2樓漁產區跟獸肉區，另一名確診者為自治會員工，台北市副市長黃珊珊14日表示，有將這三區做匡列，作為熱區的篩檢。

▲環南市場第三次大規模篩檢，自治會長林勝東前往關切。（圖／記者林敬旻攝）

▲環南市場自治會會長林勝東。（圖／記者林敬旻攝）

林勝東15日上午約9時受訪時指出，早上5時30分北榮就到場做篩檢任務，一直都很順暢，攤商也很配合，已有超過1000人完成篩檢；北市府有交代，可開放周邊里民、沒篩檢的攤商也來做PCR，「我相信（環南市場）今天會歸零，相信清得很乾淨，有信心歸零。」

林勝東表示，環南所有攤商跟從業人員都打過疫苗了，這次應該是最後一次PCR，如果歸零的話，加上疫苗也將發揮作用、產生抵抗力；接下來就是針對入場採購的消費者，目前有跟北市市場處擬定，是否能強制要求消費者持陰性證明才可入場。

▲環南市場第三次大規模篩檢，自治會長林勝東拿出環南市場通行證。（圖／記者林敬旻攝）

▲環南市場第三次大規模篩檢，自治會長林勝東拿出環南市場通行證。（圖／記者林敬旻攝）

台北市長柯文哲日前提及，要對市場做資訊化管理，透過悠遊卡介接中央的健保系統，並設進出管制閘門，於15日起對萬大、濱江、環南3市場先進行測試。對此，林勝東也拿出市場悠遊卡，形容「就像在科學園區上班一樣」，只要嗶一下即可，若篩檢陰性就能入場，篩檢陽性的話感測機器會發出聲響，當下制止進入場內。

關於林勝東提及，有向市場處擬定可否強制消費者持陰性證明才可入場，台北市市場處副處長高群荐回應，先將攤商、從業人員的入場資料上線，消費者部分僅是概念，目前沒有強制消費者做PCR。

ET快訊
快訊／NBA總冠軍戰G4公鹿逆轉勝　米德爾頓狂轟40分扳平戰
張育成棒子火燙　連2天炸裂全壘打
警戒解除有望？　衛福部赴院會報告「7月26日後警戒措施」
快訊／即將解封？疫苗接種劑次破17％　指揮中心：月底可達25
疫苗廠牌怎麼選？名醫公開「最佳策略」：男生AZ、女生莫德納
快訊／洗腎患者撕掉接種AZ貼紙混打莫德納　台中市府曝後果
快訊／侯友宜斬傳播鏈　新北篩18萬5千人揪出1228無症狀感
確診者足跡現蹤！　內湖IKEA回應了
BNT談妥前一刻「行政院高層1句話」　台積電、鴻海炸鍋了！
快訊／北市府證實！內湖IKEA、好市多都有確診足跡　今暫停營

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

726解封？衛福部提但書：要解決「出現確診者的應變措施」

快訊／高層1句話台積電、鴻海炸鍋　行政院：國家地位要守住

全國疫苗預約數據曝光　符合資格佔80.4％、18歲↑意願登記逾689萬人

三級警戒解除有望？衛福部赴院會報告「7月26日後警戒措施」

快訊／疫苗接種劑次人口比破17％　蔡英文7月底涵概率25％可望達標

快訊／環南市場會長曝：北市擬定消費者需持「陰性證明」才可入場

快訊／東奧倒數8天！台灣團134人下週一出發　66選手拚18運動獎牌

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

江啟臣揪4縣市團購BNT疫苗　民進黨團批假議題：內部矛盾外部化

謝龍介急推5000元消費券　中央給「軟釘子」：還沒到振興階段

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

那對夫妻Nico二胎瞞3個月：怕不穩定..　媽摀嘴淚崩..隔螢幕恭喜女兒「媽媽抱」！

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

撞擊畫面曝！台64砂石車連撞9車小貨車變形...駕駛受困2hrs慘死.mp4

726解封？衛福部提但書：要解決「出現確診者的應變措施」

快訊／高層1句話台積電、鴻海炸鍋　行政院：國家地位要守住

全國疫苗預約數據曝光　符合資格佔80.4％、18歲↑意願登記逾689萬人

三級警戒解除有望？衛福部赴院會報告「7月26日後警戒措施」

快訊／疫苗接種劑次人口比破17％　蔡英文7月底涵概率25％可望達標

快訊／環南市場會長曝：北市擬定消費者需持「陰性證明」才可入場

快訊／東奧倒數8天！台灣團134人下週一出發　66選手拚18運動獎牌

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

江啟臣揪4縣市團購BNT疫苗　民進黨團批假議題：內部矛盾外部化

謝龍介急推5000元消費券　中央給「軟釘子」：還沒到振興階段

英業達今除息交易！早盤處貼息　現金殖利率6.8%

向前再邁一步　林暉盛升上道奇1A　

726解封？衛福部提但書：要解決「出現確診者的應變措施」

周迅「差16歲」破天荒撞衫李聖經！搬出逆齡長腿網看呆：狀態絕了

微解封！KKday推百間飯店優惠最低2.3折　花蓮翰品住一晚每人715起

快訊／高層1句話台積電、鴻海炸鍋　行政院：國家地位要守住

「陌生小煤炭」炸毛坐沙發　貓大哥氣到吐尖牙怒吼：把屁孩送走！

全國疫苗預約數據曝光　符合資格佔80.4％、18歲↑意願登記逾689萬人

慕鈺華感念消防員辛勞　攜健康快樂生技捐100箱醫療口罩

修道院堅持參拜辯「神明交代」　白沙屯拱天宮無奈：神進人不進

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

快訊／侯友宜宣布：「中和不再是熱區」

謝龍介提議發5000消費券　政院：還不是討論振興的時候

北市證實！內湖IKEA、Costco有確診足跡

蔡壁如揭疫苗排序亂象　「這族群」不斷被插隊

高虹安爆BNT簽約過程　羅秉成一要求讓人灰心

BNT談妥前「行政院1句」台積電、鴻海炸鍋

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

德國議員貼文證實！大陸曾擋BNT　謝志偉：言必由「中」實在過分

林濁水10字評蔡政府疫苗政策之亂

單選AZ者暴增19倍！指揮中心：計算錯誤

他整理BNT遭阻3大理由：怕郭台銘買到顯示民進黨無能

阿滴認罹憂鬱症1年　鄉民抓包證據：是不是林瑋豐害的

更多熱門

相關新聞

英國網壇一姐一哥接連確診退出東奧

英國網壇一姐一哥接連確診退出東奧

東奧倒數8天，英國在網球一姐孔塔（Johanna Konta）因確診退出東奧之後，沒想到一哥埃文斯（Daniel Evans）稍早發聲明提及自己確診，「將會退出東奧，對此結果感覺非常遺憾失望，會持續依照防疫指引做自我隔離。」

習近平視訊參會APEC　將同框張忠謀

習近平視訊參會APEC　將同框張忠謀

疫苗股大反攻！高端漲停　聯亞藥飆漲21％

疫苗股大反攻！高端漲停　聯亞藥飆漲21％

疫苗廠牌怎麼選？江守山曝最佳策略

疫苗廠牌怎麼選？江守山曝最佳策略

江啟臣揪4縣市買BNT　民進黨團：內部矛盾外部化

江啟臣揪4縣市買BNT　民進黨團：內部矛盾外部化

關鍵字：

北市台北市台北市政府環南市場林勝東防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處　可能掀起搶打潮

打莫德納5天曾打止痛針！　71歲婦腦出血送醫

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

24歲當上劉在錫經紀人　他感傷卸任：過去6年盡力了

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

保時捷男被起底！　從事桌遊業、LV掃貨不手軟

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

阿中喊「BNT留給學生」　前台大醫2點原因反對

A女還她清白！　鄭家純硬起來告酸民

更多

最夯影音

更多
高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院
雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面