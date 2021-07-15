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疫苗廠牌怎麼選？名醫公開「最佳策略」：男生AZ、女生莫德納！

▲▼板橋亞東醫院團隊於新北市秀山國小設立大型疫苗接種站替長者施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,莫德納疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮。（圖／記者李毓康攝）

▲接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「COVID-19公費疫苗接種平台」提供民眾登記疫苗接種意願，目前有AZ和莫德納2種廠牌可以選擇，不過，到底要選哪款呢？腎臟科名醫江守山就在臉書上透露自身看法，直言「女孩子應該登記moderna、男生應該登記AZ」，這就是選擇疫苗的最佳策略。

江守山醫師在臉書上貼文，表示打疫苗的最佳策略就是女生選擇莫德納、男生選擇AZ。他進一步解釋，AZ主要的嚴重併發症就是血栓，根據歐美國家施打的經驗，50歲以下女性血栓的風險較高，加上女性比較有機會「長期服用會引起血栓的一樣女性荷爾蒙」，比方說避孕藥，或是停經後、乳癌的荷爾蒙抗療法等等，所以「女生就趕快登記莫德納吧！」

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至於莫德納主要的風險就是「年紀輕的男生會產生心肌炎」，因此江醫師認為，男性接種AZ疫苗是比較好的選擇。再者，AZ現在比較快可以打到，而以現在的存量來說，8週後在政府手中最主要的疫苗可能會是輝瑞BNT疫苗，江醫師推估，政府屆時大機率會開放混打。

江醫師引述英國研究、西班牙卡洛斯三世健康研究（Carlos III Health Institute），提到先打AZ再打輝瑞的效果其實不亞於接種2劑輝瑞疫苗。因此，江醫師認為，這樣不但可以早點施打到疫苗，且效果還很好，無非是最佳策略。

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