疫苗廠牌怎麼選？名醫公開「最佳策略」：男生AZ、女生莫德納！

▲接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「COVID-19公費疫苗接種平台」提供民眾登記疫苗接種意願，目前有AZ和莫德納2種廠牌可以選擇，不過，到底要選哪款呢？腎臟科名醫江守山就在臉書上透露自身看法，直言「女孩子應該登記moderna、男生應該登記AZ」，這就是選擇疫苗的最佳策略。

江守山醫師在臉書上貼文，表示打疫苗的最佳策略就是女生選擇莫德納、男生選擇AZ。他進一步解釋，AZ主要的嚴重併發症就是血栓，根據歐美國家施打的經驗，50歲以下女性血栓的風險較高，加上女性比較有機會「長期服用會引起血栓的一樣女性荷爾蒙」，比方說避孕藥，或是停經後、乳癌的荷爾蒙抗療法等等，所以「女生就趕快登記莫德納吧！」

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至於莫德納主要的風險就是「年紀輕的男生會產生心肌炎」，因此江醫師認為，男性接種AZ疫苗是比較好的選擇。再者，AZ現在比較快可以打到，而以現在的存量來說，8週後在政府手中最主要的疫苗可能會是輝瑞BNT疫苗，江醫師推估，政府屆時大機率會開放混打。

江醫師引述英國研究、西班牙卡洛斯三世健康研究（Carlos III Health Institute），提到先打AZ再打輝瑞的效果其實不亞於接種2劑輝瑞疫苗。因此，江醫師認為，這樣不但可以早點施打到疫苗，且效果還很好，無非是最佳策略。