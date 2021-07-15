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江啟臣揪4縣市團購BNT疫苗　民進黨團批假議題：內部矛盾外部化

▲國民黨主席江啟臣主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨主席江啟臣14日表示，國民黨聯合4個執政縣市，共同委託合格藥商，正式提出申請購買500萬劑的BNT疫苗，期望政府比照永齡基金會、台積電前例，儘速完成行政程序。對此，民進黨立法院黨團書記長羅致政認為，國民黨只是將黨主席選舉的內部矛盾外部化。

江啟臣今14日在中常會表示，已經聯合南投、雲林、花蓮、台東4個執政縣市，共同委託合格藥商，提出正式申請購買500萬劑BNT疫苗。不過，台東縣府副縣長王志輝隨後表示，下半年需求已滿足，無購買疫苗急迫性。

民進黨團15日上午召開「主席選舉綁疫苗，藍營縣市紛跳船」線上記者會，與會者包括羅致政、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團副幹事長黃世杰、民進黨立委鄭運鵬等人。

羅致政表示，這兩天國民黨一直在操作一個議題，就是要依循台積電、鴻海的模式，希望中央政府授權地方政府購買BNT疫苗，可是在國際上沒有任何一個國家的政府，會授權給地方政府買疫苗，即便像美國是一個聯邦制的國家，所有的疫苗採買、分配也都是中央政府在處理。

羅致政說明，台積電、鴻海模式很重要的關鍵，就是買到疫苗後捐給中央政府統一分配，因為涉及到全國的防疫策略、人民接種疫苗的公平性，不是有錢、有能力的正縣市就可以優先施打，這是對人民的基本尊重，國民黨透過少部分縣市政府買疫苗，這個假議題沒有碰觸到最核心的部分。

羅致政批評，國民黨如果認為買到的疫苗可以自己使用，而不是捐給中央政府統一分配，「不得不說全世界不會有這麼荒唐離譜的事情」，即便像是美國或者歐洲的任何一個國家，都不可能由地方政府自己購買、分配或放在口袋。

羅致政也說，包括台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等人，都沒有加入江啟臣所謂的地方政府團購名單，台東縣副縣長也已經表明「現在疫苗應該足夠」，所以也選擇跳船、不願意加入國民黨主席選舉的派系分力，民進黨團認為國民黨只是將黨主席選舉的內部矛盾外部化。

劉世芳表示，國民黨內選舉跟疫苗綁在一起不是好現象，更何況這是一個假議題，而現在這些縣市紛紛跳船，也顯現疫苗議題跟國民黨內選舉已經不能掛鉤，呼籲國民黨不要再把疫苗跟黨內選舉的政治綁在一起，疫情控制在乎的是疫苗接種率，希望各縣市政府也能夠加油。

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