花蓮群震　193線道30K邊坡樹倒落石阻路

▲▼5.2級地震造成花蓮193線路面龜裂，山壁落下百公斤巨石。（圖／吉安分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮14日凌晨6時52分起發生芮氏規模5.2地震，緊接著餘震頻繁，造成193縣道30K公里處發生小規模坍方，柏油路龜裂，月眉派出所長黃泰俊巡邏發現後，偕同月眉村長周光明將一顆約百公斤重的落石移至路旁，並放置交通錐維護用路人安全。

花蓮縣14日上午發生規模5.2級深度5.9公里的淺層地震，震央位於花蓮市南偏西5.1 公里處，之後在兩個小時間總共發生22次餘震，居住在花蓮市，吉安鄉及壽豐鄉的民眾皆感受到十分明顯的晃動，所幸至今沒有傳出任何重大災情。

依據地震測報中心的資料顯示，本次震央地區以往有發生過群震，但是沒有像這次這麼「異常分批又多次」，可以算是罕見，預計餘震還會持續一個禮拜以上，不排除到達規模5.0，超過規模5.5的機率較低，預估大部分規模會在3-4級之間。

▲月眉派出所長與村長合力將百公斤重的落石移至路旁。

吉安警分局表示，因現值防疫期間大家應盡量減少外出，另受到餘震影響，山區道路可能出現斷枝及道路坍方落石等現象，呼籲民眾如除非必要應避免前往山區，也千萬不要冒險涉水，如需要相關最新路況，可撥打各山區派出所電話或110詢問。

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