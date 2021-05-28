北港驚現13樓高恐怖斜牆！根本就快斷了　網曝「拖字訣」內幕

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林北港鎮一棟大樓，屋齡逾20年，幾年前開始就有民眾發現13樓頂的屋突外牆龜裂無人處理，最近越來越嚴重，從側面看，三面突出圓形外牆已嚴重龜裂並傾斜，熱心民眾拍下照片提醒用路人避免經過，引發熱議。雲縣政府使管科表示，如不處理將以建築法開罰6萬元，若有公安意外，由全體住戶負民、刑事責任。

▲北港亞洲大樓13樓頂的屋突外牆龜裂無人處理，越來越嚴重，從側面看，三面突出圓形外牆已嚴重龜裂並傾斜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣北港鎮圓環旁文化路的亞洲大樓於1991年奠基、1998年完工，近日有民眾拍下頂頭屋突外牆嚴重龜裂，從側面看已明顯傾斜，擔心萬一地震或風雨大些會直接斷裂掉落，將照片貼到地方臉書社團提醒民眾注意安全外，也呼籲希望該大樓有人可以儘速出面解決。

▲混凝土壁面已龜裂近過半距離，搖搖欲墜很嚇人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，該棟大樓沒有管委會，僅有數名管理員與一名廖姓召集人來協助住戶處理此案，北港鎮公所已通知雲林縣政府使用管理科，獲得回覆「該大樓沒有管委會，僅有一名召集人出面以公共危險要拆掉處理，目前已經核准拆除，但是拆除費用目前住戶也沒共識。若有公安意外，還是由全體住戶負民、刑事責任。並將發文給該棟大樓各住戶（所有權人），若不處理將以建築法開罰新台幣6萬元。」

▲混凝土壁面已龜裂近過半距離，幾乎快斷裂，搖搖欲墜很嚇人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣議員蔡孟真議員服務處助理蔡欣耘受訪表示，亞洲大樓頂頭屋突嚴重龜裂案件，服務處在5月16日接到熱心民眾反應後，立即聯繫該大樓管理員侯凱文，其隨即熱心協助勘查並拍攝現況，立即電聯召集人廖先生反應並要求儘速一起協助處理。隔日縣府建設處也以最速件協助完成申請流程並要求限期拆除，目前只等召集人廖先生與拆除工程敲定拆除日期。

▲蔡欣耘（左一）說明，由建設處協助請來專業建築師會勘後指出，混凝土壁面已龜裂近過半距離，為避免地震及颱風損壞，應儘速拆除或補強。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

惟截至目前，針對拆除廠商之發包、拆除費用等，疑似住戶與管理員、召集人間都還在溝通中未有共識，而今（28）日上午，雲林縣議員蔡孟真議員服務處助理蔡欣耘、北港鎮長蕭永義、雲林縣政府建設處、里長、建築師、廖姓召集人及蔡岳儒議員服務處助理一同前往現場進行會勘。

蔡欣耘說明，由建設處協助請來專業建築師會勘後指出，混凝土壁面已龜裂近過半距離，為避免地震及颱風損壞，應儘速拆除或補強。而住戶部分，已成立群組讓區分所有權人加入，一同公開商討拆除費用。

▲今日上午北港鎮長蕭永義（白衣）會勘後表示，將儘速將危險路段先行封閉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

有民眾質疑，恐有安全疑慮，鎮公所無法直接強拆嗎？對此，鎮公所表示，基於建築法第81條，鎮公所無權強制，但北港鎮公所將會密切與雲林縣政府聯繫，也會盡全力配合縣府，儘快提出解決方案。北港鎮長蕭永義表示，針對有安全疑慮的道路，將會先行封閉道路，維護行人及車輛進出的安全。

▲突出圓形外牆已嚴重龜裂並傾斜，熱心民眾拍下照片提醒用路人避免經過，引發熱議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）









►Her今天推出「聲寶捕蚊燈」



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►水煎包女員工搭客運回雲林...與前夫雙雙確診 同車乘客2人失聯

►獨／雲林最高學府成無罩天堂 運動場多人未戴口罩+近距離聊天

►虎尾民宅9人群聚打麻將 屋主辯：現在又不能出去...

►三級防疫延長戰 雲林西螺1餐廳推4菜1湯外帶鎖定小家庭

►獨／醫護資源小英雄！北港矽麗特贈800護目鏡 挺雲林前線醫護