還在群聚！桃園18男女凌晨在國小前「聊天」　警開單告發

▲桃園龜山區迴龍國小18人凌晨群聚遭警查獲。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山分局迴龍派出所30日清晨接獲報案，迴龍國小前有青少年男女聚集，由於龜山區已有工廠和清潔隊員群聚感染，疫情十分嚴峻，員警不敢大意立即趕到現場，發現陳姓男子等18名青少年男女聚集辯稱聊天，但依防疫規定是室外超過10人聚會規定，依傳染病防治法開出18張紀錄表，函報桃園市政府衛生局裁罰。

▲群聚18男女遇警辯稱閒聊。（圖／龜山警分局提供）

昨日凌晨4時許員警執行巡邏暨防疫勤務之際，接獲民眾舉報，龜山區迴龍國小前有多名青少年聚集，由於龜山區已有工廠和清潔隊員群聚感染，並在30日創下12人確診記錄，儼然成為桃園重災區，隨即前往關心查處。

現場有陳姓男子(38歲)等16男2女青少年聚集，其中6人滿18歲共計18人，辯稱只是聚集聊天，員警現場沒有發現其他違規行為，在場人雖然有戴起口罩，但是聚集18人，此舉已違反嚴禁室外10人以上聚會規定，員警針對現場18人均開單，依規定函報衛生局開罰。

迴龍派出所所長簡國峻表示，目前全國防疫警戒為第三級，為防堵防疫破口，加強稽查民眾違規群聚行為，另也請民眾出門須務必全程佩戴口罩、保持社交距離等，經勸導不聽者，函報桃園市政府衛生局依傳染病防治法第36條規定暨第70條，處新臺幣3,000元以上15,000元以下罰鍰。

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