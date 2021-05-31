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社會 社會焦點 保障人權

擋不住豪大雨！高雄台20線電線桿倒塌、巨石掉落雙向不通

記者黃子倩／高雄報導

氣象局表示昨（30日）受到梅雨季首波滯留鋒面影響，全台有明顯降雨，中南部的雨勢更是「大得驚人」，今（31日）起持續受到鋒面影響，台灣各地降雨明顯。高雄六龜分局30日獲報，台20線80.5公里處有落石及電線桿倒塌，桃源分駐所及寶來派出所員警獲報後立刻趕到現場處理，到場後發現，電桿已倒塌並橫躺於台20線路中，一旁還有幾顆巨石及大量碎石，研判是大雨後落石砸毀電桿，導致雙向無法通車，警方立刻聯絡工務段及中華電信前往處理，迅速於一個鐘頭內將道路搶通；至於電線桿倒塌導致的電話及網路不通，預估今天下午2點前完工搶通。

▲▼豪大雨落石砸斷電桿，六龜警及時協助排除。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲大雨沖刷導致台20線上電線桿倒塌伴隨巨大落石，阻礙雙向通行，警方獲報趕緊派員處理搶通。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼豪大雨落石砸斷電桿，六龜警及時協助排除。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲大雨沖刷導致台20線上電線桿倒塌伴隨巨大落石，阻礙雙向通行，警方獲報趕緊派員處理搶通。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，昨日接獲民眾報案當下，六龜分局所屬的寶來派出所及桃源分駐所所長與員警，30日大約晚間10點多抵達現場，看到電線桿倒塌橫躺於台20線路中央，一旁還有幾顆巨石以及大量的碎石，已嚴重影響到民眾通行的安全，立刻聯繫工務段工程人員駕駛山貓清理落石。

又因為該倒塌的電線桿經查證為中華電信公司所有，另聯絡請中華電信儘速前來處理，員警並在現場同時擺設三角錐指揮交通管制往來人車；最後在相關單位積極排除障礙之下，迅速於一個鐘頭內將道路搶通，恢復人車雙向通行；至於電話及網絡不通部分，中華電信公司表示將於本（31日）下午2點前完工搶通。

日前全台遭遇乾旱，近日雖逢甘霖，但山區午後降雨十分急遽，更易造成落石或枯樹倒塌。六龜分局呼籲民眾，若至山區務必時時注意天氣變化，雨中雨後更要留意落石等現象，以保自身用路安全。

▲▼豪大雨落石砸斷電桿，六龜警及時協助排除。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲大雨沖刷導致台20線上電線桿倒塌伴隨巨大落石，阻礙雙向通行，警方獲報趕緊派員處理搶通。（圖／記者黃子倩翻攝）

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