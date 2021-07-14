公車司機突「大迴轉」下車！下秒舉動惹哭8000網友...齊喊：快加薪

▲暖心司機2度停車特別服務，都是為了幫忙老人家。（圖／翻攝自臉書／新竹大小事）

實習記者高琳景／綜合報導

有時公車司機會被投訴過站不停，更不會說在行駛時突然停車下車，恐怕都會遭乘客抱怨。不過有一名女網友分享一則暖心司機的故事，她表示在上班的途中，公車司機突然「迴轉」，正當她不解的時候，下秒卻看見司機超暖舉動，讓她感動直呼「今天心也跟著暖暖的」。

一名女網友今（14）日在臉書社團《新竹大小事》發文，表示她搭乘早上11:30分，竹北市公所往高鐵站的「竹北快捷7號公車」。

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因為疫情的關係，搭公車的人很少，只有幾個老人家和要去工作的她。但她注意到，一名行動緩慢的老婆婆，帶著買菜車準備下車時，司機卻要她老人家先下車，接著便停好車，站起身，快速拿起婆婆的買菜車交給她。

過沒幾分鐘，在剛過了某站牌的十字路口時，司機卻突然告知她說「需要迴轉一下！」正當原Po納悶時，就看見司機停在剛剛沒停的站牌，原來是一名拖著行李箱的老先生走比較慢，錯過了公車好幾秒，剛好被司機先生看到。

▲老先生拖著行李箱，速度慢沒趕上公車，司機還特意迴轉接他。（圖／翻攝自臉書／新竹大小事）

這讓原PO感動寫道，「看著司機先生的舉動，看著老先生老婆婆的笑容。今天心也跟著暖暖的。」

貼文一出立刻引來逾8000網友按讚，網友紛紛留言「好暖的司機」、「一定要好好宣揚這位司機大哥」、「這個不用力推一下對不起自己！」、「好的司機要讓公司知道，表揚記功」、「這位司機的善行是這個月看到最暖心的一件事，在嚴峻的疫情中冷冷的人情，最善心的義行」、「來竹北半年有了吧，真心讚嘆竹北的公車司機，對老人家很友善」、「公司看到這樣還不趕快給司機加薪」。

▼貼文曝光，網友直呼「趕快給司機加薪」。（圖／翻攝自臉書／新竹大小事）