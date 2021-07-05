陳時中重話批「掛一漏萬」　交部喊冤沒忘北捷、公車！是疫苗不夠

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者賴文萱／台北報導

疫苗施打作業擴大至第7類族群，雙鐵、北北基桃計程車司機、外送員和貨運司機等已陸續開打，但台北捷運、市區公車司機質疑未被列入。指揮官陳時中今在記者會重話批交通部，當初規劃施打順序「掛一漏萬」，對此，交通部喊冤，當初規劃第一波52.6萬人名單中就有將捷運、公車納入，並沒有忘掉，但這波給交通部的疫苗不夠，目前也持續等待中。

台北捷運員工先前表示不滿，認為大眾交通運輸的員工符合第七類，卻沒有被納入接種名單。台北市議員王鴻薇日前也在北市議會交通委員會替北捷抱屈，認為台鐵、高鐵都能打，只有北捷不能，難道是歧視性待遇嗎？北市府後續也將北捷一線工作人員納入優先施打新冠疫苗之列，7/5北捷員工集體到新光醫院科教館疫苗接種站接種莫德納疫苗。

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▲▼北捷員工今到新光醫院科教館疫苗接種站，接種莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

指揮官陳時中今表示，交通部當初規劃就是「掛一漏萬」，現在會積極調整，還有公車司機也一樣，會在既有分配劑量裡面做一個適當的分配。他說，知道公車司機接觸到的人很多，應該有一定相當的重要性，行業別很多會因為主管單位不同產生漏列，而因為現在也沒辦法生出更多疫苗，只能在既有分配量裡做點調整看能不能滿足更多需要。

不過，交通部說明，在第一波盤點交通運輸人員名單中，就有把北北基桃公車跟捷運需要1.8萬劑疫苗納入，其他包含台鐵、高鐵、公路客運、國道客運、市區客運，還有中華郵政、物流業、貨運業，另外，再加海、空運等人員名單，初步掌握至少有52.6萬人。

交通部表示，並沒有忘記北捷、公車司機等基層人員，但目前獲配的疫苗數量不夠，所以才優先給予需要跨區移動的運輸人員先打，因為其風險較高，但其他交通運輸相關從業人員也一直有積極爭取，但疫苗最終分配狀況，還是要依指揮中心為主。

交通部長王國材指出，因為指揮中心會多給地方一些疫苗自由應用，針對雙北讓捷運從業人員、公車司機先打這部分樂觀其成。