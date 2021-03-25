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機車停新竹「鑰匙插1天」　好心人2動作！遊客超感謝：請你吃飯

▲▼機車、鑰匙。（圖／記者陳俊宏攝）

▲不少人停好機車後會忘了拔鑰匙。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享近日出去玩，把機車停在新竹火車站附近，結果回程才想到忘記拔鑰匙，原本想說鑰匙插了一天，車應該會被偷，沒想到遇到好心人做了兩個動作。此文也讓許多人分享自身經驗，大讚新竹超多好人。

當事人近日在「新竹大小事」臉書社團發文，還原當時經過，「回來看到我的車還在，有個好心人幫我把鑰匙拔了，還拿抹布蓋著，非常感謝這位好心人的大恩大德。如果好心人看到，可以請你吃飯或喝杯飲料，以表達我的感謝，最後祝好心人一生平安。」

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▼好心人把原PO的鑰匙放進安全帽，還用抹布蓋著。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲▼機車、鑰匙。（圖／記者陳俊宏攝）

對此，原PO的朋友留言，「推推！謝謝新竹人的愛心，讓我朋友不用去警察局。」有人分享自身經驗大讚新竹人，「來新竹兩年多，我就是個十次有九次忘記拔鑰匙的人，認真覺得新竹人超友善，每次發現忘記拔，都會有好心人幫我放前面的小洞洞，大大感謝各位新竹人。」

另一名網友也說，「我也曾在新竹忘記拔鑰匙就去坐火車！第二天要回家才發現我的鑰匙不見了……等我回來新竹，竟然鑰匙還插著，沒有被偷走。」

有人留言，「我當兵回營搭公車時，弄丟了錢包，軍證、身分證、健保卡全部在裡面，當下整個頭皮發麻冒冷汗。幸好被好心的國中姐妹撿到，還幫我寄回家，才鬆了一口氣，真是幸好住在台灣。」

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