清潔員消毒包緊緊「只剩眼睛」！中暑癱倒躺路邊　網暖心打氣

▲清潔人員中暑躺在路邊。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

記者施怡妏／綜合報導

疫情發展日趨嚴峻，中央不斷呼籲大眾減少外出，若要外出時一定要戴上口罩，許多縣市也展開街道消毒，做好環境清消，但天氣炎熱的情況下，清潔人員穿著防護衣在太陽底下消毒，一不小心就可能會中毒，竹北市民代表蔡蕥鍹就貼出照片，清潔人員中暑躺在馬路邊休息，網友們看到後紛紛給予打氣。

竹北市民代表蔡蕥鍹在臉書「新竹大小事」發文，清潔人員在芎林各巷道消毒，因穿著防護衣過熱中暑了，「看了很心疼」，也不忘記提醒大家做好防護措施，共體時艱保護自己，也保護他人，「默默付出的清潔人員，請大家為他們加油打氣」。

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▲清潔人員全身包緊緊。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

照片中，只見一名男清潔員將防護衣脫下一半，躺在街道邊，整個人呈現大字型，表情看起來相當痛苦，手上還拿著一瓶礦泉水；另一張照片則是清潔員完裝的樣子，黃色的防護衣包緊全身，還要戴上手套跟口罩，只露出一雙眼睛而已，在如此炎熱的天氣，曝曬在太陽底下，真的超辛苦。

貼文一出，網友們也都暖心大喊「辛苦了」，「感恩您們默默地為我們所付出，辛苦了」、「除了醫護，最辛苦的莫過於是他們這群人了」、「謝謝你們了，竹北有你們真好」、「因為您們的辛苦付出，保護我們的安全真的很感謝您們」。