花蓮中小企業貸款利息補貼6個月　青創貸款補貼最長5年

▲▼花蓮針對「中央銀行專案融通貸款」，加碼利息補貼優惠。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為減緩疫情對在地業者及創業青年造成的衝擊，即日起推出利息補貼及貸款本金展延等紓困措施，藉以協助企業解決資金週轉困境，並減輕創業初期資金壓力。

中央銀行推出的中小企業貸款專案融通，鑒於近期疫情嚴峻，考量小規模營業人資金需求殷切，調整C方案每戶貸款最高額度，由50萬元提高至100萬元，花蓮縣政府更是加碼利息補貼6個月，凡2021年5月14核貸通過，且符合資格者都可以獲得利息補貼，補貼之貸款金額最高以400萬為上限。

另外針對青年創業貸款利息補貼則是延長補貼年數，補貼最長5年，且溯及既往自2000年1月1日起申請利息補貼的民眾，但凡申請經濟部中小企業處青年創業及啟動金貸款、勞動部微型創業鳳凰貸款、花蓮青年安心創業及中小企業貸款等創業貸款者，符合其相關資格者，皆能提出申請。

青年發展中心表示，因受三級警戒的因素，諸多行業都受到很大的衝擊，，雖然中央政府推出不少的紓困計畫，但仍不免有不敷之處，花蓮縣政府為了體恤在地業者，並協助創業青年減輕經濟壓力，特別提出了利息補貼的計畫，共同協助企業度過疫情難關。



除了利息補貼、貸款等融通資金協助外，更提供免費一對一創業輔導，協助申請人檢視企業財務現況、經營模式及計畫書撰寫，給予財務、行銷及經營管理之建議，歡迎業者多加利用。

電洽花蓮縣政府青年發展中心03-8221316，利息補貼詳細資訊可於青年發展中心官網下載：http://ydc.org.tw/。

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