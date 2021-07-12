等北市府點頭！大龍峒保安宮「明無法開放」　行天宮也送件盼微解封

▲台北大龍峒保安宮。（資料圖／記者吳杰澄攝）

記者袁茵／台北報導

全國三級警戒延長至7月26日，不過指揮中心宣佈，寺廟從13日起只要遵守防疫指引，有條件微解封。位於台北大龍峒的保安宮已經遞交「微解封」申請書，原本認為13日有望開放，但直至12日卻沒拿到核准函。保安宮12日傍晚表示，由於主關機關台北市政府仍在審，所以13日暫時不能開放。

指揮中心拍板三級警戒再延至7月26日，各行業也得以微解封，包含餐寺廟、教堂等有條件鬆綁，只要室外能遵守維持安全社交距離的狀況下，開放99人入內參拜。

保安宮原本計畫13日微解封，並且已經遞交「微解封」申請書，12日上午也對外表示，13日在人流控管、加強防疫下開放參拜。

不過到了傍晚6時左右，保安宮趙姓工作人員接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，雖然已經將防疫計劃都送出去了，可是還沒拿到台北市政府的核准函，所以13日暫時不能開放，得拿到核准後才能微解封，只要台北市政府通知下來「隨時馬上開！」保安宮已做好準備。

關於保安宮防疫計畫部分，趙姓工作人員提及，因為規定只能開放99人在建築物裡參拜，所以採用單一出入口管控人流、計次，也有架設紅外線儀器來量測入場人員額溫，以及實施實名制、噴酒精消毒，這部分都沒問題；此外因為規定人跟人要保持1.5公尺距離，保安宮內部也有貼好站立位子，就等北市府核准。

針對為何保安宮13日仍無法微解封？台北市民政局表示，內政部標準為先送到區公所，接著再送到民政局，保安宮是已經送給大同區公所，12日申請書才剛送來北市府，但民政局需要一些作業時間，且保安宮為第一起案子，需要慎重一些；目前有聽聞中山區公所拿到行天宮送件，但北市府目前尚未拿到，所以民政局內目前僅保安宮一件案子。