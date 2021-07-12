南投各觀光遊憩據點微解封　縣府觀光處彙整報你知

▲雙龍七彩吊橋13日起仍維持封閉。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

疫情三級警戒延長至7月26日，並於明（13）日起有條件「微解封」，南投縣觀光處特地彙整縣內從地方到中央管理的各公部門觀光遊憩據點的營運或開放恢復情形，提供民眾參考，並提醒少數如雙龍七彩吊橋仍維持封園或關閉，請民眾謹守防疫相關規定。

南投縣政府部分，清境高空觀景步道、埔里鎮地理中心碑及埔里鎮觀音瀑布於7月13日起開放；埔里鎮鯉魚潭僅北潭開放，南潭暫未開放；雙龍瀑布七彩吊橋休園續休園，視疫情狀況再行開放；竹山瑞龍瀑布園區及竹山梯子吊橋（天梯）尚待縣府發佈開放日；南投縣日月潭遊客服務中心（舊風管所），視疫情狀況再行開放。

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交通部觀光局方面，觀光遊樂業的九族文化村及杉林溪森林生態渡假園區，7月13日起恢復營運，泰雅渡假村續休園，視疫情形開園；日月潭國家風景區管理處的各遊客中心、公廁、向山園區、水社綜合商場、日月潭氣象站，7月13日起開放，進行人流管制，多媒體導覽及日昇月恆藝廊持續關閉，轄管停車場開放40%車位；參山國家風景區管理處的松柏嶺遊客中心，7月13日起開放。

農委會林務局部分，東勢林區管理處的合歡山森林遊樂區、南投林區管理處的奧萬大國家森林遊樂區和九九峰森林步道，以及退輔會的清境農場、清境國民賓館及小瑞士，皆於7月13日起開放或恢復營業；內政部營建署的玉山國家公園管理處，7月13日起園區各遊憩區步道，遊客中心、展館、賣店等遊憩據點全面開放，並實施人流控管，山屋、生態保護區持續關閉。

臺大實驗林管處的溪頭及鳳凰自然教育園區，7月13日起恢復對外開放，下坪自然教育園區仍暫停所有遊客入園，未來將視疫情發展狀況來公告園區開放日期；臺大農學院附設的梅峰農場、翠峰農場（卡爾小鎮），以及中興大學實驗林管理處的惠蓀林場，皆於7月13日起恢復營運。

國立科博館的車籠埔斷層保存園區及鳳凰谷鳥園生態園區，以及台灣菸酒公司的南投酒廠及埔里酒廠，7月13日起恢復對外開放或營運；國立台灣工藝研究發展中心的臺灣工藝文化園區仍維持閉館，開館日視疫情發展即時修正。

▲信義鄉坪瀨琉璃光之橋明起仍維持封閉。（圖／翻攝「坪瀨‧琉璃光の橋休閒健行園區」官方粉專）

竹山鎮公所的竹山菸葉館尚待發布開放日，竹山文化園區於7月15日（週四）起恢復對外開放；南投市公所的猴探井天空之橋7月13日起恢復營運；信義鄉公所的坪瀨琉璃光之橋，配合中央政策，全國三級警戒解除前暫時休園，並視後續疫情狀況調整園區開放時間。

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