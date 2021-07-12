神秘鼻涕男跨中部3縣市！病毒超高傳播鏈現形　外地友人也染疫

▲彰化確診男屬年輕社交傳播鏈。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化今天迎來零確診！昨天確診男(25歲)，屬跨縣市年輕人社交活動傳播鏈，衛生局仍在持續疫調中，好消息是他工作的2職場及家人共20多人匡列隔離，一採全陰性，今天公布他外縣市友人也確診，要辨別感染時間前後，不排除進一步血清檢測，目前已經匡列中部縣市近10名年輕人進行篩檢。

據了解，確診男獨居白天從事海鮮批發工作，下班後社交圈非常的活躍，活動範圍在中部三縣市，與他接觸的已知有外縣市友人於7月5日確診，Ct值29.1，確診男得知友人發病後，10日主動就醫採檢Ct值14，病毒量超高且有流鼻水症狀。

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確診男的足跡，從台中新光三越到鹿港鎮，公所從忠義廟到鹿港老街，已經將經過的地方做地毯式的大清消，但網路也流出確診男到過廟前拜拜的監視器擷取畫面，葉彥伯指出，目前已掌握網路瘋傳的照片與個資，已明顯違反規定，已把事證移交警方並依照傳染病防治法來偵辦，確診男子目前感染源不明，相關疫調目前與外縣市一起調查。

葉彥伯指出，確診男屬跨縣市年輕人社交活動傳播鏈，目前匡列大約有10人，其中有3人設籍本縣，其他皆為中部外線市年輕人，正在進行疫調以釐清感染源。

縣長王惠美指出，今天無新增確診個案，防疫仍不能鬆懈，累積確診人數266人，值此關鍵時刻，今天零確診，無新增確診個案，防疫仍不能鬆懈，明(13)日開始的微解封，目前彰化縣到7月26日前，仍維持三級警戒，除了步道、公園開放外，餐廳不內用，宗教場所及活動，社區據點及社福場館，還有彰南及彰北國民運動中心等地不開放。至於校園操場則授權各校自主，若學校家長會與教師會開會討論決定。



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